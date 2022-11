Επίθεση με αυγά κατά του βασιλιά Καρόλου Γ’

Ενας άνδρας συνελήφθη στο Γιορκ επειδή πέταξε αυγά κατά του βασιλιά Καρόλου Γ΄ και της συζύγου του, Καμίλα.

Αρκετοί αστυνομικοί άμεσα ακινητοποίησαν τον δράστη της επίθεσης και τον έριξαν στο έδαφος.

Κάρολος Γ’ και Καμίλα κινούνταν προς την κατεύθυνση των τοπικών αξιωματούχων για την επίσημη υποδοχή τους, όταν ο άνδρας πέταξε προς το μέρος τους 4-5 αυγά, κανένα εκ των οποίων δεν τους πέτυχε.

The moment eggs were thrown at the royal party as King Charles arrived in #york today. Video from Henry TB pic.twitter.com/OuGMpDlJdC

