Σοβαρή κλιμάκωση: «Στη Ρωσία» οι πρώτοι 1.500 βορειοκορεάτες στρατιώτες

Η Βόρεια Κορέα ανέπτυξε το πρώτο απόσπασμα 1.500 στρατιωτών των ειδικών δυνάμεών της στο Βλαδιβοστόκ, στη ρωσική Απω Ανατολή, και σύντομα θα αποστείλει κι άλλους, δήλωσε την Παρασκευή η υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας.

Η υπηρεσία «αντιλήφθηκε από τις 8 έως τις 13 (Οκτωβρίου) ότι η Βόρεια Κορέα μετέφερε τις ειδικές της δυνάμεις στη Ρωσία με μεταγωγικό πλοίο του ρωσικού ναυτικού, επιβεβαιώνοντας την έναρξη της στρατιωτικής ανάμειξης της Βόρειας Κορέας», ανέφερε σε ανακοίνωση, δημοσιεύοντας λεπτομερείς δορυφορικές εικόνες.

Η Νότια Κορέα πιστεύει ότι η Βόρεια Κορέα έχει αποστείλει στρατεύματα στη Ρωσία, σηματοδοτώντας μια σοβαρή απειλή ασφαλείας για τη διεθνή κοινότητα στην οποία η Σεούλ θα απαντήσει με όλα τα διαθέσιμα μέσα, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του προεδρικού γραφείου.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Γιουν Σουκ-Γιολ, είχε έκτακτη σύσκεψη ασφαλείας με υψηλόβαθμους αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών, του στρατού και των υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας για να συζητήσουν την ανάμειξη των βορειοκορεατικών στρατευμάτων στον ρωσικό πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν με την άποψη ότι η σημερινή κατάσταση, στην οποία οι στενότερες σχέσεις Ρωσίας και Βόρειας Κορέας έχουν προχωρήσει πέραν της μετακίνησης στρατιωτικών προμηθειών στην πραγματική αποστολή στρατευμάτων, αποτελεί σοβαρή απειλή ασφαλείας όχι μόνο για τη χώρα μας αλλά και για τη διεθνή κοινότητα», ανέφερε

Αξιωματούχοι της Νότιας Κορέας έχουν δηλώσει στο παρελθόν πως πιθανόν αληθεύει το ότι προσωπικό της Βόρειας Κορέας βρίσκεται στη Ρωσία και εμπλέκεται στον πόλεμο της Μόσχας με το Κίεβο, αλλά δεν έχουν δώσει ξεκάθαρη απάντηση για τη φύση ή το μέγεθος της όποιας αποστολής.

📸 DPRK – North Korea has shipped 1,500 special forces troops to Russia’s far east for training and acclimatizing at local military bases and will likely be deployed for combat in the war in Ukraine, South Korea’s spy agency said on Friday.

Via @savunmaisleri pic.twitter.com/WkaXtspNwg

— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) October 18, 2024