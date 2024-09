Σερίφης στο Κεντάκι πυροβόλησε και σκότωσε δικαστή προτού παραδοθεί

Σερίφης σε αγροτική περιοχή της πολιτείας Κεντάκι (κεντροανατολικά) τέθηκε υπό κράτηση χθες Πέμπτη, αφού πυροβόλησε και σκότωσε δικαστή, γνωστοποίησαν οι τοπικές αρχές.

Ο Μίκι Στάινς, ο σερίφης της κομητείας Λέτσερ, 43 ετών, τέθηκε υπό κράτηση χωρίς να υπάρξει κάποιο επεισόδιο στο δικαστήριο όπου ο δικαστής Κέβιν Μάλινς, 54 ετών, έπεσε νεκρός από σφαίρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της πολιτειακής αστυνομίας.

Η αστυνομία δεν έδωσε κάποιο κίνητρο.

Ο Στάινς κατηγορείται για φόνο.

«Υπάρχει υπερβολικά πολλή βία σ’ αυτόν τον κόσμο και προσεύχομαι ότι θα βρούμε δρόμο προς ένα καλύτερο αύριο», σχολίασε ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Αντι Μπεσίαρ, μέσω της πλατφόρμας X.

Sadly, I have been informed that a district judge in Letcher County was shot and killed in his chambers this afternoon.

There is far too much violence in this world, and I pray there is a path to a better tomorrow. ^AB

— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) September 19, 2024