Η Κάμαλα Χάρις, ο «άτακτος» ράπερ και μια φωτογραφία 25ετίας

Μια φωτογραφία σχεδόν 25 ετών ανέσυραν και «πείραξαν» κάποιοι για να συνδέσουν το όνομα της αντιπροέδρου των ΗΠΑ και υποψήφιας των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις με τον ράπερ Σον Κομπς (Puff Daddy ή Diddy), ο οποίος αντιμετωπίζει σωρεία κατηγοριών για σωματεμπορία και θεωρείται «βαρόνος» των σεξουαλικών εγκλημάτων.

Η παραποιημένη εικόνα –που κυκλοφόρησε μέσω «δεξιών» λογαριασμών στα κοινωνικά δίκτυα– δείχνει τη Χάρις χαμογελαστή δίπλα στον Puff Daddy, σε ένα στιγμιότυπο που αποπνέει οικειότητα μεταξύ τους. Η φωτογραφία κυκλοφόρησε σχεδόν ταυτόχρονα με τη σύλληψη του ράπερ στη Νέα Υόρκη. Δεν αναφέρονται, φυσικά, λεπτομέρειες για τον τόπο και τον χρόνο του ενσταντανέ.

Μόνο που η φωτογραφία έχει τραβηχτεί το 2001, δηλαδή πριν από πολλά χρόνια, και ο πραγματικά εικονιζόμενος δίπλα στη Χάρις είναι ο τηλεπαρουσιαστής Μόντελ Γουίλιαμς, με τον οποίο η αντιπρόεδρος έβγαινε για λίγο εκείνη την εποχή.

Συγκεκριμένα, η αμοντάριστη φωτογραφία δείχνει την αντιπρόεδρο με τον Γουίλιαμς και την κόρη του στην Καλιφόρνια, σε μια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων για την έρευνα της σκλήρυνσης κατά πλάκας.

Ο Γούλιαμς είδε την πειραγμένη φωτογραφία και αντέδρασε γράφοντας: «Πάλι τα ίδια με το “όλοι οι μαύροι μοιάζουν μεταξύ τους…”».

An image that appears to show Kamala Harris with Sean “Diddy” Combs is altered. In the 2001 photo Harris is posing with talk show host Montel Williams and his daughter https://t.co/PYzC7Xo2uF pic.twitter.com/01oAzV0a8T

— AFP Fact Check 🔎 (@AFPFactCheck) September 17, 2024