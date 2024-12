Σεξ, αίμα και κατασκοπεία: Νέο θρίλερ με πράκτορες του Πούτιν

Κατάσκοποι από τη Βουλγαρία που ζούσαν στην Αγγλία και δρούσαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπό τις εντολές της Μόσχας είχαν βάλει στο στόχαστρό τους τους ουκρανούς στρατιώτες που εκπαιδεύονταν σε αμερικανική βάση στη Γερμανία.

Οι κατάσκοποι, δύο άνδρες και δύο γυναίκες, δικάζονται αυτές τις μέρες στο Λονδίνο. Αρχηγός της ομάδας ήταν ο Ορλίν Ρούσεφ, που διέμενε στο Γκρέιτ Γιάρμουθ του Νόρφολκ, και μέλη της οι Μπίσερ Τζαμπάζοφ, Βάνια Γκαμπέροβα και Κατρίν Ιβάνοβα.

Σύμφωνα με τους Times, ο Τζαμπάζοφ έμενε μαζί με την 32χρονη Ιβάνοβα στο βορειοδυτικό Λονδίνο, αλλά διατηρούσε παράλληλη σχέση με την 30χρονη Γκαμπέροβα, που είχε δικό της κομμωτήριο στο δυτικό Λονδίνο.

Η Μόσχα έδωσε εντολή στην ομάδα να παρακολουθήσει ουκρανούς στρατιώτες που εκπαιδεύονταν στα πυραυλικά συστήματα αεράμυνας Patriot, σε βάση στη Γερμανία. Ο στόχος ήταν να εντοπίσουν με ειδικό εξοπλισμό και να καταγράψουν τα κινητά τους τηλέφωνα, ώστε να μπορούν να τα παρακολουθούν και όταν οι κάτοχοί τους θα επέστρεφαν στο ουκρανικό μέτωπο, βρίσκοντας έτσι τις θέσεις τους.

Η εισαγγελέας Αλισον Μόργκαν είπε στο δικαστήριο ότι πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση, καθώς στόχος τους ήταν «να μπορούν να εντοπίζουν τα ακριβή σημεία του μετώπου όπου βρίσκονται οι στρατιώτες και τα συστήματα Patriot».

Σύμφωνα με τους Times, ο Ρούσεφ υπερηφανευόταν στον σύνδεσμό του στη Μόσχα ότι η ομάδα του ήταν πολύ πιο ικανή από τους ρώσους πράκτορες που αποπειράθηκαν να δολοφονήσουν με δηλητήριο τον Σεργκέι Σκριπάλ, έναν ρώσο διπλό πράκτορα που εργαζόταν για λογαριασμό των Βρετανών, και την κόρη του, Γιούλια, στο σπίτι τους στο Σόλσμπερι το 2018, μια υπόθεση που προκάλεσε αίσθηση στη Βρετανία.

«Είμαστε έμπειροι, ξέρουμε πώς να κρυφτούμε σε κοινή θέα, όχι σαν τους “τουρίστες” του Σκριπάλ» καυχήθηκε ο Ρούσεφ.

Οι «ικανοί» κατάσκοποί του, όμως, πιάστηκαν στα πράσα τον Φεβρουάριο του 2023, όταν επιχείρησαν να εγκαταστήσουν τις συσκευές παρακολούθησης των κινητών στη στρατιωτική βάση κοντά στη Στουτγκάρδη.

Πριν από αυτή την αποστολή, είχαν λάβει εντολή να ανακτήσουν πληροφορίες τις οποίες η Ρωσία θα μπορούσε να δώσει στο Καζακστάν για «να έχει το πάνω χέρι» στις σχέσεις με το καθεστώς του 71χρονου προέδρου Κασίμ-Γιομάρτ Τοκάγεφ, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο δικαστήριο του Λονδίνου.

Ανάμεσα στις δράσεις που σχεδίαζαν ήταν να παγιδεύσουν τον 40χρονο γιο του προέδρου του Καζακστάν, Τιμούρ Τοκάγεφ, δημιουργώντας ψεύτικα βίντεο με πορνογραφικό περιεχόμενο και με πρωταγωνιστή τον ίδιο, καθώς και να πληρώσουν τον ιδιοκτήτη ενός γκέι κλαμπ για να πει ότι ήταν τακτικός πελάτης του.

