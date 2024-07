Σάνεν Ντόχερτι: Πέθανε στα 53 της χρόνια η Μπρέντα του «Μπέβερλι Χιλς»

Μετά από δύσκολη και πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο, η αμερικανίδα ηθοποιός Σάνεν Ντόχερτι άφησε την τελευταία της πνοή στα 53 της χρόνια, το Σάββατο.

Την είδηση ανακοίνωσε η δημοσιογράφος του περιοδικού People Λέσλι Σλόαν, αναφέροντας σε ανάρτησή της στο X ότι τις τελευταίες ώρες της η Ντόχερτι είχε κοντά της τα αγαπημένα της πρόσωπα.

«Η αφοσιωμένη κόρη, η αδελφή, η θεία και η φίλη ήταν περιτριγυρισμένη από τους αγαπημένους της καθώς και από τον σκύλο της, τον Μπόουι. Η οικογένεια ζητά την ιδιωτικότητά τους αυτή τη στιγμή, ώστε να μπορούν να θρηνήσουν με ειρήνη» έγραψε η Σλόαν.

Γεννημένη το 1971 στο Μέμφις του Τενεσί, η Σάνεν Ντόχερτι έγινε γνωστή από μια σειρά τηλεοπτικών και κινηματογραφικών ρόλων, από το «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» (1982-1983), ως Τζένι Γουάιλντερ, και το «Girls Just Want to Have Fun» (1985), μέχρι την τηλεοπτική σειρά «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς» (1990-1994) –βραβεύθηκε μάλιστα για τον ρόλο της ως Μπρέντα Γουόλς–, τις «Μάγισσες» (1998-2001) και το «Fortress» (2021).

