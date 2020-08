Σακελλαροπούλου: Συμβολική βία από Ερντογάν η μετατροπή της Μονής της Χώρας σε τζαμί

Η πρόθεση του προέδρου της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν να μετατρέψει τη Μονή της Χώρας σε τέμενος συνιστά μισαλλόδοξη ενέργεια συμβολικής βίας, τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Σε ανάρτησή της στο Facebook την Παρασκευή, η κυρία Σακελλαροπούλου κάνει λόγο για πράξη που παραβιάζει κατάφωρα τις συμβάσεις της Unesco αλλά και προσβάλλει τον θρησκευτικό συμβολισμό του μνημείου, καταδικάζοντάς το στην αφάνεια.

Τα ψηφιδωτά και οι τοιχογραφίες είναι υπέροχα δείγματα βυζαντινής τέχνης, μοναδικά σε ομορφιά και φυσικότητα, τονίζει ακόμη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας που καταλήγει λέγοντας ότι «η μετατροπή της Μονής της Χώρας σε τέμενος θα καταστήσει απρόσιτα και ανεπίσκεπτα μερικά από τα λαμπρότερα ίχνη ενός σπουδαίου πολιτισμού».

Εν τω μεταξύ, σε παρέμβαση για το ίδιο ζήτημα προχώρησε την Πέμπτη και το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, καλώντας την Τουρκία να μην αλλοιώσει τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα και την ιστορικότητα της Μονής της Χώρας.

Ο εκπρόσωπος της αμερικανικής κυβέρνησης, πρεσβευτής Σαμ Μπράουνμπακ, σε ανάρτηση στο Twitter, υπογράμμισε ότι «όπως ακριβώς και η Αγία Σοφία έτσι και η Μονή της Χώρας είναι ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα, το οποίο αποτελεί τμήμα των Ιστορικών Χώρων της Κωνσταντινούπολης που είναι ενταγμένοι στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO».

Πρόσθεσε σχετικά: «Απευθύνουμε έκκληση στην κυβέρνηση της Τουρκίας να διασφαλίσει ότι η πλούσια πολυπολιτισμική και θρησκευτική ιστορία του χώρου καθώς και τα εκπληκτικά ψηφιδωτά και τις νωπογραφίες – που δημιουργήθηκαν για να αντανακλούν το θαύμα και τη δόξα του Θεού – θα διατηρηθούν και ότι θα παραμείνουν προσβάσιμα σε όλους».

We urge ​the Govt of Turkey to ensure the site's rich multicultural & religious history, & its extraordinary mosaics and frescos–created to reflect the wonder & glory of God–will be preserved & that it remains accessible to all. 2/2

— Ambassador Sam Brownback (@IRF_Ambassador) August 27, 2020