Δένδιας στο Βερολίνο: Αναμένουμε τη λίστα κυρώσεων Μπορέλ

«Βασιζόμαστε πάντα στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των ΥΠΕΞ της ΕΕ που πραγματοποιείται στο Βερολίνο, στο πλαίσιο της γερμανικής προεδρίας.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας χαρακτήρισε εξάλλου «απόλυτη αναγκαιότητα» τη λίστα κυρώσεων που αναμένεται να παρουσίασει στη συνεδρίαση ο ύπατος εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, ως μοχλό πίεσης προς τον Ερντογάν για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

FM @NikosDendias statement on arrival at tdy’s #ΕU FMs informal #Gymnich mtg in #Berlin

Watch ⤵️ https://t.co/qkLlljRNt0

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) August 28, 2020