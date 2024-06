Ρωσικά πολεμικά πλοία «έδεσαν» στο Τομπρούκ του Χαλίφα Χαφτάρ

Το εξοπλισμένο με πυραύλους καταδρομικό «Βαριάγκ» του ρωσικού στόλου του Ειρηνικού και η ρωσική φρεγάτα «Στρατάρχης Σαποσνίκοφ» κατέπλευσαν στο λιβυκό λιμάνι Τομπρούκ, όπου θα ελλιμενιστούν επί τριήμερο.

Την είδηση μετέδωσε ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός (LNA), δηλαδή οι ένοπλες δυνάμεις του Χαλίφα Χαφτάρ, που ελέγχουν το ανατολικό τμήμα της βορειοαφρικανικής χώρας. «Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της διοίκησης του LNA και της Ρωσίας, ομάδα ρωσικών πολεμικών πλοίων που αποτελείται από το καταδρομικό ‘‘Βαριάγκ’’ και από τη φρεγάτα ‘‘Στρατάρχης Σαποσνίκοφ’’ επισκέφθηκε το Τομπρούκ μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής τους στην Αίγυπτο» ανέφερε η σχετική ανακοίνωση του στρατού του Χαφτάρ.

Τα δύο ρωσικά πλοία επισκέφθηκαν την Αλεξάνδρεια κατά το διάστημα 10-14 Ιουνίου, μάλιστα στις 12 Ιουνίου, εθνική εορτή της Ρωσίας, τα πληρώματα οργάνωσαν γιορτές. Κοινά γυμνάσια με τον αιγυπτιακό στρατό πραγματοποίησαν στις 14 Ιουνίου.

Το ρωσικό γενικό προξενείο στην Αλεξάνδρεια περιέγραψε την επίσκεψή τους στο αιγυπτιακό λιμάνι ως «ένα ακόμη βήμα στον δρόμο της πρακτικής εδραίωσης της ρωσοαιγυπτιακής συνεργασίας στη ναυτική σφαίρα». Από πλευράς της η Repubblica χαρακτήρισε «επίσημη» την επίσκεψη των δύο ρωσικών πλοίων στη Λιβύη, τονίζοντας ότι φιλόφρων αλλά και αποδέκτης της φιλοφρόνησης είναι ο Χαφτάρ, «ο άρχων της Κυρηναϊκής».

Επίσης, το ρωμαϊκό μέσο τόνισε ότι από τους πυραύλους που έχουν τα δύο πλοία «δεν κινδυνεύει η Ιταλία ή το ΝΑΤΟ», σημάδι του μεγάλου άγχους που έχει καταλάβει τους Δυτικούς σχετικά με τη «ρωσική απειλή».

Με την ευκαιρία, οι Ιταλοί, που έχουν πετρελαϊκά και γεωπολιτικά συμφέροντα στη Λιβύη, θύμισαν ότι το «Βαριάγκ» είναι «το δίδυμο πλοίο της ναυαρχίδας του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας ‘‘Μασκβά’’, το οποίο βύθισαν οι Ουκρανοί». Για το «Στρατάρχης Σαποσνίκοφ» έγραψαν ότι «χρονολογείται στο τέλος της Σοβιετικής Ενωσης, όμως προ τριετίας επανεξοπλίστηκε με νέα ραντάρ και νέα όπλα»

Russian warships arrive at the Tobruk Naval Base in East Libya pic.twitter.com/MkuFNp6Q8W

— Libya Review (@LibyaReview) June 17, 2024