Ρωσία: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε πρώην ινστιτούτο ερευνών

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα, ανάμεσα σε αυτούς και δύο άνδρες που έπεσαν στο κενό από τους υψηλότερους ορόφους ενός φλεγόμενου οκταώροφου κτιρίου, όπου παλαιότερα στεγαζόταν ένα ερευνητικό ινστιτούτο, λίγο έξω από τη Μόσχα.

Νωρίτερα, το πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι δεν υπάρχει επαφή με έξι ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί μέσα στο κτίριο.

Οπως φαίνεται και στις εικόνες που έκαναν τον γύρο του Διαδικτύου, μαύρος καπνός υψωνόταν από το κτίριο το οποίο είχε τυλιχθεί στις φλόγες με αποτέλεσμα κάποιοι θαμώνες να εγκλωβιστούν στους πάνω ορόφους.

BREAKING: Massive fire at one of Russia's main defense electronics producers and research centers near Moscow.

Κάποιοι φαίνονταν να σπάνε τα τζάμια των παραθύρων προσπαθώντας να βρουν έξοδο διαφυγής.

Ένας άνδρας πήδηξε από τον υψηλότερο όροφο του κτιρίου, ενώ ένας άλλος που έφερε βαριά εγκαύματα επίσης έπεσε στο κενό και σκοτώθηκε, σύμφωνα με το οπτικό υλικό που πρόβαλε το κανάλι Telegram.

Fire at the Platan Research Institute in Fryazino, near Moscow, Russia.

The blaze has engulfed an area of 2.3 thousand square meters. The fire has been classified as third-rank in terms of complexity, with high temperatures and heavy smoke hindering firefighting

