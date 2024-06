Ρωσία: Οι Ουκρανοί έπληξαν μαχητικό αεροσκάφος τελευταίας γενιάς

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν για πρώτη φορά ένα τελευταίας γενιάς ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Sukhoi Su-57 σε μια αεροπορική βάση εντός της Ρωσίας.

Την είδηση ανακοίνωσε η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών του Κιέβου, GUR, η οποία παρουσίασε δορυφορικές φωτογραφίες, που, σύμφωνα με την ίδια πηγή, επιβεβαιώνουν το πλήγμα.

Σε μια ανάρτηση στο Telegram, η GUR δεν διευκρίνισε πώς το Su-57 επλήγη ούτε από ποια μονάδα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ένας δημοφιλής ρώσος στρατιωτικός μπλόγκερ, που τάσσεται υπέρ του πολέμου, αυτοαποκαλείται Fighterbomber και επικεντρώνεται σε θέματα αεροπλοΐας, είπε ότι η αναφορά για το πλήγμα εναντίον του Su-57 είναι ορθή και ότι επλήγη από ένα drone.

Russia’s newest Sukhoi Su-57 multirole fighter jet reportedly hit in a Ukrainian attack – an airfield almost 600 km away from the Ukrainian border.

Another item in the collection 🔥 pic.twitter.com/sx7A2B5ZqW

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) June 9, 2024