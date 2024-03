Ρωσία: Εκλογές με επιθέσεις, αρκούδες και τους Τάκερ Κάρλσον και Μπάρμπι

Αντί για άσκηση δημοκρατίας, η τριήμερη ψηφοφορία για την ανάδειξη προέδρου στη Ρωσία – χωρίς αμφιβολία θα υπάρξει επανεκλογή του Βλαντίμιρ Πούτιν για άλλη μία εξαετία- η οποία κορυφώνεται την Κυριακή, είναι πάνω από όλα μια δοκιμασία για το καθεστώς και τον κρατικό μηχανισμό της Ρωσίας.

Σε ολόκληρη τη χώρα, δεκάδες χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι έχουν ως καθήκον να δελεάσουν το -σε μεγάλο βαθμό απαθές- εκλογικό σώμα να προσέλθει στα εκλογικά τμήματα, τη στιγμή που υπάρχει η πρόσθετη πρόκληση της αντιμετώπισης της ανορθόδοξης διαμαρτυρίας που ζήτησε ο νεκρός ηγέτης της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι. Η εκστρατεία είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια τρολαρίσματος του Πούτιν, όπου οι ρώσοι πολίτες καλούνται να εμφανιστούν στις κάλπες την ίδια ώρα στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής.

Το Κρεμλίνο ευελπιστεί σε υψηλή συμμετοχή για να δείξει ότι η χώρα στέκεται ενωμένη πίσω από τον Πούτιν.

Η συνολική συμμετοχή ήταν σχεδόν 38% έως το πρωί της δεύτερης ημέρας. Κάποια από τα υψηλότερα ποσοστά -που αγγίζουν το 70%- αναφέρθηκαν στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, όπου σημειώθηκε πυραυλικό χτύπημα, και στις υπό ρωσικό έλεγχο περιοχές της Ουκρανίας, όπου σύμφωνα με το Κίεβο η ψηφοφορία είναι παράνομη και άκυρη.

Το ρωσικό κυβερνών κόμμα «Ενιαία Ρωσία» δήλωσε ότι αντιμετωπίζει εκτεταμένη κυβερνοεπίθεση υπό τη μορφή DDos (κατανεμημένη επίθεση άρνησης υπηρεσιών) κατά της διαδικτυακής του παρουσίας και ότι ανέστειλε μη απαραίτητες υπηρεσίες του για να την αντιμετωπίσει.

Μερικά στοιχεία και περιστατικά από την προσέλευση στις κάλπες, τα οποία αναφέρει το Politico είναι:

Σε πολλά εκλογικά τμήματα σε όλη τη χώρα οι άνθρωποι έριξαν πράσινη μπογιά και μελάνι σε κάλπες ή προκάλεσαν φωτιές.

Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι έχει απαγγείλει κατηγορίες σε τουλάχιστον τρία άτομα για παρεμπόδιση εκλογών, κάτι που επισύρει ποινή φυλάκισης έως και πέντε έτη.

Η επικεφαλής διεξαγωγής των εκλογών της Ρωσίας, Ελα Παμφίλοβα, είπε στους δημοσιογράφους ότι οι «αλήτες» που είχαν προσπαθήσει να καταστρέψουν ψηφοδέλτια είχαν οικονομικό κίνητρο.

Η ψηφοφορία μόλις είχε ξεκινήσει όταν το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας υπερθερμάνθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες λόγω ενός «τεράστιου φυσικού» ενδιαφέροντος μεταξύ των Μοσχοβιτών που φέρεται να είχαν αποφασίσει να ψηφίσουν πρώτοι πρώτοι το πρωί, αν και το πρόβλημα επιλύθηκε σύντομα.

Ουρές σχηματίστηκαν και έξω από ορισμένα εκλογικά τμήματα καθώς ομάδες κρατικών υπαλλήλων και στρατιωτών προσήλθαν να ψηφίσουν την ίδια ακριβώς ώρα, δήθεν αυθόρμητα.

Την Παρασκευή, το The Insider είχε καταγράψει έναν λαγό, έναν κάστορα, έναν αγριόχοιρο, μια πολική αρκούδα, και ένα κοπάδι γιακ που εμφανίστηκαν σε διάφορα εκλογικά τμήματα, καθώς και έναν ρώσο πολεμιστή που ειρωνικά, ευχήθηκε «ειρήνη» στους ψηφοφόρους.

Αλλά το βραβείο δημιουργικότητας πηγαίνει σε περιοχή της ανατολικής Σιβηρίας. Οι κάτοικοι εμφανίστηκαν ντυμένοι εργάτες τσιμεντοβιομηχανίας, βουδιστές μοναχοί, αλλά και ψαράδες με τρυπάνια για πάγο στο χέρι.

«Αναμφίβολα, μια τέτοια επίδειξη πολιτικού καθήκοντος από τους κατοίκους μας είναι πηγή χαράς!», ανέφερε η πρόεδρος της τοπικής εκλογικής επιτροπής Σβετλάνα Αβζντέβιτς στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Κανένα μέρος δεν τα πήγε καλύτερα από το χωριό Νουτεπελμέν, ωστόσο, όπου, νωρίς νωρίς το τοπικό εκλογικό τμήμα ανακοίνωσε ότι είχε φτάσει στο 100% αφού ψήφισαν και οι 61 κάτοικοί του.

Οταν άρχισε η ψηφοφορία, κυκλοφόρησαν αναφορές για τους τυχερούς που έλαβαν κλήρωση για τα δώρα στους συμμετέχοντες σις εκλογές. Στη Σιβηρία, μια καθαρίστρια είπε ότι κέρδισε ένα διαμέρισμα και μία αστυνομικός ότι κέρδισε ένα αυτοκίνητο.

Η γενναιοδωρία στα εκλογικά τμήματα είχε διάφορες μορφές: στην περιοχή Τσελιάμπινσκ, ένα τοπικό νοσοκομείο υποσχέθηκε στους ψηφοφόρους δωρεάν εξετάσεις αίματος και ακόμη και γυναικολογικές εξετάσεις επί τόπου, ενώ άλλα εκλογικά τμήματα μοίραζαν απλώς τηγανίτες.

Δεν ήταν όλες οι ανταμοιβές υλικές. Στην πόλη Τιαμέν της Σιβηρίας, ένα εκλογικό τμήμα υποσχέθηκε στους ψηφοφόρους την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με τον αμερικανό παρουσιαστή Τάκερ Κάρλσον, ο οποίος πρόσφατα πήρε συνέντευξη από τον Πούτιν. Η φωτογράφιση ήταν δίπλα σε ένα χάρτινο ολόγραμμα. Το ίδιο συνέβη και με τη Μπάρμπι.

Στην Τσίτα της Σιβηρίας, ένας νεαρός άνδρας με το όνομα Γιέγκορ Πούτιν είπε στα ΜΜΕ ότι θα ψήφιζε τον «υποψήφιό της αρεσκείας του», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποιον.

Σημειωτέον, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Βαλέρι Γκερασίμοφ βιντεοσκοπήθηκε να ψηφίζει μαζί με τον υπουργό Αμυνας Σεργκέι Σόιγκου, μετά από επίμονες εικασίες για την υγεία και το πού βρίσκεται λόγω των μειωμένων δημόσιων εμφανίσεών του.

Η Ρωσία χρησιμοποιεί νεκρούς στρατιώτες για να ψηφίσουν τον Πούτιν στις εκλογές, όπως ισχυρίζεται η Ουκρανία και αναφέρει η Telegraph.

Η Μόσχα σχεδιάζει να σταυρώσει ψηφοδέλτια με τα ονόματα των νεκρών στρατιωτών, προκειμένου να ενισχύσει τον Πούτιν, όπως ανακοίνωσε η ουκρανική Αμυντική Υπηρεσία Πληροφοριών (DIU).

Μια γυναίκα συνελήφθη επειδή πέταξε βόμβα μολότοφ σε εκλογικό κέντρο στην Αγία Πετρούπολη, σύμφωνα με τοπικό μέσο ενημέρωσης.

Το βίντεο από το CCTV του περιστατικού δείχνει μια γυναίκα να τρέχει προς ένα υποτιθέμενο εκλογικό κέντρο κρατώντας μολότοφ, λίγο πριν πετάξει την αυτοσχέδια βόμβα, που ωστόσο έκανε γκελ, καθώς χτύπησε σε μια ασπίδα στην είσοδο του εκλογικού κέντρου.

🔥🔥🔥 In St Petersburg, Russia 🇷🇺 a woman threw a Molotov cocktail at the polling station. pic.twitter.com/kFwXaHauoz

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) March 15, 2024