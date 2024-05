Ερντογάν: Στη Γάζα πέθανε το πνεύμα των Ηνωμένων Εθνών – Κάλεσμα στο Ισλάμ: «τι περιμένετε;»

Μύδρους κατά του Ισραήλ – το οποίο και κατηγόρησε εκ νέου για γενοκτονία στη Γάζα- αλλά και τις συνένοχες, όπως τις αποκάλεσε, στην εκστρατεία του εβραϊκού κράτους, ΗΠΑ, εξαπέλυσε ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στους βουλευτές του κόμματός του, ΑΚΡ.

Στην ομιλία του ο πρόεδρος της Τουρκίας στηλίτευσε την αδυναμία-αποτυχία του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών να προστατέψει ακόμη και το ίδιο του το προσωπικό, πόσο μάλλον να εμποδίζει τη συνεχιζόμενη αιματοχυσία στη Γαζα, ενώ παράλληλα εγκάλεσε για άδρανεια και τις ηγεσίες των ισλαμικών χωρών.

«Ο ΟΗΕ δεν μπορεί να προστατεύσει ούτε καν το ίδιο το προσωπικό του. Τι περιμένετε για να ενεργήσετε; Το πνεύμα των Ηνωμένων Εθνών πέθανε στη Γάζα», τόνισε ο Ταγίπ Ερντογάν, για να ακολουθήσει το κάλεσμα του (εν είδει μαλώματος) προς τις ισλαμικές χώρες:

«Εχω μερικά λόγια να πω από εδώ στον ισλαμικό κόσμο: τι περιμένετε για να πάρετε μια κοινή απόφαση;

Erdogan: “I have a few words to say to the Islamic world, what are you waiting for to make a common decision? God will hold you, all of us, accountable for this.”

»Τι άλλο θα χρειαστεί για να ασκήσετε αποτρεπτική πολιτική, να προστατέψετε τους Παλαιστίνιους;. Ο Θεός θα σας θεωρήσει, θα μας θεωρήσει υπεύθυνους».

LATEST — Speaking at AK Party meeting, Erdoğan blasts U.S. for being “complicit” in Israel’s “genocidal campaign” in Gaza where Israel is “murdering humanity” https://t.co/icJVJXHhrw

Γιατί όπως υποστήριξε, «το Ισραήλ δεν είναι απειλή μόνο για τη Γάζα, αλλά για ολόκληρη την ανθρωπότητα» και «κανένα κράτος -προειδοποίησε- δεν βρίσκεται σε ασφάλεια όσο το Ισραήλ δεν συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο και δεν αισθάνεται ότι δεσμεύεται από το διεθνές δίκαιο. Και αυτό αφορά επίσης την Τουρκία».

BREAKING: 🇹🇷 Turkish President Erdogan to the Islamic world:

“What are you waiting for to take a joint decision on Israel?

What more needs to happen for you to react?

I swear Allah will hold us all accountable for this.”

Wait what? pic.twitter.com/aci6AOw8yS

