Ρωσία: Δίωξη για κατασκοπεία εναντίον του δημοσιογράφου της Wall Street Journal

Οι ρωσικές διωκτικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες για κατασκοπεία σε βάρος του δημοσιογράφου της Wall Street Journal, Εβαν Γκερσκόβιτς, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων Interfax και TASS.

Ο ανταποκριτής της αμερικανικής εφημερίδας δήλωσε αθώος, αρνούμενος «κατηγορηματικά» τις κατηγορίες σε βάρος του, μετέδωσαν το Interfax και το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Γκερσκόβιτς, αμερικανός πολίτης ρωσικής καταγωγής, συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην πόλη των Ουραλίων Γεκατερίνεμπουργκ με κατηγορίες για κατασκοπεία, τις οποίες η Wall Street Journal, δυτικοί ηγέτες και συνάδελφοί του χαρακτήρισαν ψευδείς.

