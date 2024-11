Ρατσιστικό ντελίριο Τραμπ: «Τόσο Ελληνας όσο ο Αντετοκούμπο, με υπέροχο λευκό δέρμα»!

Τι άλλο θα δούμε και θα ακούσουμε από τον Ντοναλντ Τραμπ μέχρι τις 5 Νοεμβρίου…

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών φαίνεται πως θέλει τώρα και λίγη… ελληνικότητα. Και κατά την ομιλία του στο Μιλγουόκι, παραλλήλισε τον εαυτό του με τον Γιάννη Αντετοκούμπο!

Μιλώντας για τους Bucks και την πορεία τους στο NBA, ο Τραμπ ξεστόμισε το αμίμητο:

«Η ομάδα σας είναι πολύ καλή. Θα έλεγα ότι ο Ελληνας είναι πραγματικά καλός παίκτης. Ισως είναι ο καλύτερος παίκτης του NBA. Λένε ότι είναι πολύ καλό παιδί επίσης. Αλλά πείτε μου: Ποιος είναι πιο Έλληνας; Εκείνος ή εγώ; Θα έλεγα ότι είμαστε το ίδιο, σωστά;», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, που δεν έχει βέβαια καμία ελληνική ρίζα…

Ο Τραμπ μίλησε στην έδρα των Milwaukee Bucks, το Fisery Forum, όπου πέρυσι διεξήχθη το εθνικό συνέδριο των Ρεπουμπλικανών.

Λίγες ώρες νωρίτερα, σε άλλη εμφάνισή του στο Μίσιγκαν, ο Τράμπ πρώτα επιτέθηκε κατά της υποψήφιας των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις και μετά κόμπασε για το… δέρμα του:

«Εχω αυτό το υπέροχο λευκό δέρμα, επειδή δεν βρίσκω χρόνο για ηλιοθεραπεία. [Αν είχα χρόνο] Θα μπορούσε να είναι υπέροχη, ηλιοκαμένη, όμορφη», είπε ο Τραμπ, που έχει αμφισβητήσει στο παρελθόν αν η Κάμαλα Χάρις είναι όντως μαύρη…

