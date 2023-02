Πολωνία: Ολλανδικά F-35 αναχαίτισαν ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη

Δυο ολλανδικά μαχητικά αεροσκάφη F-35 αναχαίτισαν σχηματισμό τριών ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών κοντά στην Πολωνία και τον συνόδευσαν ωσότου απομακρύνθηκε από τον πολωνικό εναέριο χώρο, ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας το υπουργείο Αμυνας της Ολλανδίας.

Τα αρχικά «άγνωστα» αεροσκάφη πλησίασαν τον «πολωνικό τομέα ευθύνης του NATO από το Καλίνινγκραντ», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το υπουργείο αναφέρεται στον ρωσικό θύλακα στη Βαλτική Θάλασσα, ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λιθουανία, κράτη μέλη της ΕΕ και του NATO.

#Dutch #F35 fighters stationed in #Poland were scrambled on Monday afternoon after three #Russian aircrafts approached the #Polish border – an Il-20M Coot-A escorted by two SU-27 Flanker fighters, the Dutch Ministry of Defense informed. pic.twitter.com/Qz8YJvnGU5

— Tac PL 🇵🇱 (@tac_pl) February 13, 2023