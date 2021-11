Στίβεν Σόντχαϊμ: Πέθανε ο συνθέτης και στιχουργός των μεγάλων μιούζικαλ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών ο Στίβεν Σόντχαϊμ, θρυλικός θεατρικός τραγουδοποιός, στιχουργός και συνθέτης.

Η είδηση του θανάτου του Σόντχαϊμ ανακοινώθηκε την Παρασκευή από τον δικηγόρο και φίλο του Ρίτσαρντ Πάππας. Ο «πατέρας» των μεγάλων θεαμάτων του 20ού αιώνα του Μπρόντγουεϊ, πέθανε στο σπίτι του στο Ροξμπέρι του Κονέκτικατ, μια ημέρα μετά από ένα όμορφο δείπνο με φίλους για την Ημέρα των Ευχαριστιών, όπως είπε ο δικηγόρος του.

Εγραψε τους στίχους για τα κλασικά μιούζικαλ «West Side Story», που έκανε πρεμιέρα το 1957, και «Gypsy» δύο χρόνια αργότερα. Έχει συνθέσει τη μουσική και τους στίχους σε έργα όπως τα «Into the Woods», «Sweeney Todd» και «A Little Night Music».

O Σόντχαϊμ έλαβε το 1993 το Βραβείο Κένεντι και το 2015 τιμήθηκε με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας από τον αμερικανό πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα.

Eγραψε επίσης μουσική για ταινίες, συμπεριλαμβανομένης της μουσικής για το «Stavisky», μια ταινία του 1974 για έναν γάλλο χρηματιστή και καταχραστή. Το τραγούδι του «Sooner or Later (I Always Get My Man)» για το «Dick Tracy» του Γουόρεν Μπίτι κέρδισε ένα Όσκαρ το 1991. Έξι άλμπουμ από καστ από τα σόου του κέρδισαν βραβεία Grammy και το «Send In the Clowns» κέρδισε το Grammy για τραγούδι του έτους το 1975.

Ηταν κάτοχος οκτώ βραβείων Τόνι για τα επιτεύγματα του στο χώρο του θεάτρου του Μπρόντγουεϊ, συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού βραβείου Τόνι για τη ζωή του. Το 2010 το Θέατρο του «Χένρι Μίλερ» μετονομάστηκε σε προς τιμήν του σε «Θέατρο Στίβεν Σόντχαϊμ».

We are saddened to learn about the passing of Stephen Sondheim. Today we mourn this incredible loss for our industry, but remain inspired by his life, his storytelling and his invaluable contributions to the art of theater.

📷: New York Times pic.twitter.com/mWaID9HNk6

— The Phantom Of The Opera (@PhantomOpera) November 26, 2021