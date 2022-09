Η Τουρκία κλιμακώνει τις προκλήσεις: Κάλεσε τον έλληνα πρεσβευτή για εξηγήσεις

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τη Δευτέρα τον έλληνα πρεσβευτή, αξιώνοντας «να σταματήσει η Ελλάδα τις παραβιάσεις της στα νησιά».

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, η Τουρκία διαμαρτυρήθηκε σε Ελλάδα και ΗΠΑ για την ανάπτυξη αμερικανικών τεθωρακισμένων στα νησιά της Λέσβου και της Χίου.

Ο έλληνας πρεσβευτής στην Άγκυρα κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών το οποίο ζήτησε «να σταματήσουν οι παραβιάσεις στα νησιά και να αποκατασταθεί το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς».

Σύμφωνα με το τουρκικό δίκτυο NTV, «η Ελλάδα έχει αναπτύξει τεθωρακισμένα αμερικανικής κατασκευής σε Λέσβο και Σάμο, νησιά που σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Το υλικό καταγράφηκε από UAV της Διοίκησης Ναυτικών Δυνάμεων».

Ο τουρκικός ισχυρισμός περί τεθωρακισμένων στα δύο ελληνικά νησιά εδράζεται σε φωτογραφίες από drone που δημοσίευσε το πρακτορείο Anadolu.

Όπως αναφέρεται στο τηλεγράφημα του τουρκικού πρακτορείου που δημοσιεύθηκε το πρωί της Κυριακής, μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατέγραψε τη στιγμή της αποβίβασης από πλοία στρατιωτικού εξοπλισμού σε Λέσβο και Σάμο.

Drones capture images of armed vehicles sent by Greece to the Aegean islands with non-military status in violation of international law pic.twitter.com/qNC18NaC0I

