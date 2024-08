Παρέμβαση Αρείου Πάγου για τη «θάλασσα» από νεκρά ψάρια στον Παγασητικό – κατεπείγουσα έρευνα

Οι αποκαρδιωτικές εικόνες της «θάλασσας» από νεκρά ψάρια στον Παγασητικό και οι διαστάσεις που έχει πάρει το θέμα -με εκτενή δημοσιεύματα και ρεπορτάζ στον ξένο Τύπο- προκάλεσαν την παρέμβαση της Εισσαγγελέως του Αρείου Πάγου, Γεωργίας Αδειλίνη, που παρήγγειλε στην εισαγγελέα Pρωτοδικών Βόλου την διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης.

Αντικείμενο της εισαγγελικής έρευνας, «να διερευνηθεί, εκτός των άλλων, αν έπρεπε και για ποιο λόγο ήταν ανοικτό το θυρόφραγμα που οδηγεί στην σήραγγα, η οποία αποτελεί τη μοναδική διέξοδο για τα νερά όλης της πεδιάδας της Λάρισας-Κάρλας στον Παγασητικό, και γενικά πώς ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας της σήραγγας αυτής».

Η Εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας ζητεί επίσης όπως «διερευνηθεί περαιτέρω ποιοι έλαβαν την απόφαση για την άρδευση της ως άνω πεδιάδας, με τον τρόπο που έγινε, και εάν στάθμισαν ή όχι τον κίνδυνο για τον Παγασητικό από τη συνεχή ροή της Κάρλας σ’ αυτόν».

Αναλυτικά η παραγγελία Αδειλίνη έχει ως εξής:

«Ενόψει της εφιαλτικής εικόνας με τόνους νεκρών ψαριών της λίμνης Κάρλας στον Παγασητικό, και με προφανείς τις δυσμενέστατες επιπτώσεις στο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή του νομού, παρακαλούμε να διενεργήσετε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί, εκτός των άλλων, αν έπρεπε και για ποιο λόγο ήταν ανοικτό το θυρόφραγμα που οδηγεί στην σήραγγα, η οποία αποτελεί τη μοναδική διέξοδο για τα νερά όλης της πεδιάδας της Λάρισας-Κάρλας στον Παγασητικό, και γενικά πώς ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας της σήραγγας αυτής.

Να διερευνηθεί περαιτέρω ποιοι έλαβαν την απόφαση για την άρδευση της ως άνω πεδιάδας, με τον τρόπο που έγινε, και εάν στάθμισαν ή όχι τον κίνδυνο για τον Παγασητικό από τη συνεχή ροή της Κάρλας σ’ αυτόν.

Να ελεγχθεί επίσης αν το θυρόφραγμα έπρεπε να κλείσει σε προγενέστερο χρόνο, μόλις δηλ. εμφανίστηκαν νεκρά ψάρια στον Παγασητικό ή ακόμη και προγενέστερα, ενόψει της χαμηλής στάθμης του νερού στην Κάρλα.

Να διερευνηθεί επί πλέον αν υπάρχει και ποιο είναι το εγκεκριμένο σχέδιο αποστράγγισης νερού από τη λίμνη Κάρλα, καθώς επίσης ποιος έδωσε την εντολή ταφής νεκρών ψαριών στο χείμαρρο Ξηριά (δείτε και την αναφορά στη συνέντευξη τύπου του περιφερειάρχη και της αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και του προέδρου του Οργανισμού Λιμένος Βόλου την 27-8-2024, συνημμένο σχετικό δημοσίευμα του thessaliatv, σε εργολαβία για τη συλλογή των ψαριών από τη γέφυρα Διμηνίου και πάνω και σε δίχτυ του Λιμεναρχείου στον Ξηριά).

Να ενημερωθούμε σχετικά».

Οι εικόνες με τα εκατομμύρια νεκρά ψάρια στο λιμάνι του Βόλου και τον Παγασητικό κάνουν εν τω μεταξύ τον γύρο του κόσμου, καθώς το φαινόμενο έγινε θέμα στα μεγαλύτερα διεθνή πρακτορεία (Reuters, Γαλλικό Πρακτορείο), δίκτυα και εφημεριδες.

Hundreds of thousands of dead fish have poured into the port of Volos, in Greece. Authorities believe flooding could be behind the incident. pic.twitter.com/DsDatFKb1A — Channel 4 News (@Channel4News) August 28, 2024

Grèce: les images impressionnantes du port de Volos envahi par des milliers de poissons mortshttps://t.co/hmfnnIDnIm pic.twitter.com/wL91kRXdwX — BFMTV (@BFMTV) August 29, 2024

«Μία τεράστια ασημί κουβέρτα» από νεκρά ψάρια καλύπτει το λιμάνι του Βόλου, μεταδίδουν το Reuters, AFP, BBC. «Τουριστικό λιμάνι της Ελλάδας πλημμυρίζει από εκατοντάδες χιλιάδες νεκρά ψάρια», είναι ο τίτλος δημοσιεύματος του Guardian που, μεταξύ άλλων, μεταφέρει και την αγωνία των επιχειρηματιών του Βόλου για το μέγεθος της οικολογικής καταστραφής

Greece tourist port flooded with hundreds of thousands of dead fish https://t.co/3XS09OGJZl — Guardian Environment (@guardianeco) August 29, 2024

To Γαλλικό Πρακτορείο, δημοσιεύει φωτογραφίες από το λιμάνι του Βόλου και αναφέρεται στον «αγώνα δρόμου» των Αρχών για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.

Greek port grapples with flood of dead fish. On one day alone, authorities removed 57 tons of the dead fish washed up on beaches near Volos. The cleanup effort is expected to take dayshttps://t.co/EUDn1IBKxj pic.twitter.com/xTqAusZY48 — AFP News Agency (@AFP) August 29, 2024

«Το λιμάνι του Βόλου στην κεντρική Ελλάδα έχει καλυφθεί από νεκρά ψάρια του γλυκού νερού, που εκτοπίστηκαν κατά τη διάρκεια έντονων πλημμυρών που σημειώθηκαν πέρυσι», επιχειρεί να εξηγήσει το BBC.

«Τα ψάρια πιστεύεται ότι παγιδεύτηκαν σε λίμνη γλυκού νερού [Κάρλα] , το μέγεθος της οποίας τριπλασιάστηκε μετά τις πλημμύρες στην περιοχή της Θεσσαλίας. Τα νερά της λίμνης έχουν υποχωρήσει σημαντικά, αναγκάζοντας τα ψάρια να κατευθυνθούν προς τη θάλασσα, όπου δεν μπορούν να επιβιώσουν.Χιλιάδες ασημένια κουφάρια κάλυψαν το λιμάνι, δημιουργώντας μια δυσοσμία που έχει θορυβήσει τους κατοίκους και τις αρχές», περιγράφεται στο δημοσίευμα.

Aντίστοιχες περιγραφές και στα ρεπορτάζ των Independent, Deutsche Welle και Il Messagero, με τις εικόνες της «θάλασσας» από νεκρά ψάρια να φθάνουν μέχρι την Ινδία.

Video: Thousands of dead fish form silver blanket at Greek tourist spot https://t.co/vECJqAMwwb — IndiaTodayFLASH (@IndiaTodayFLASH) August 29, 2024

