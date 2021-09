Χρυσός ο Θανάσης Γκαβέλας στα 100μ. στους Παραολυμπιακούς!

Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς του Τόκιο – και συνολικά το όγδοο στη διοργάνωση – κατέκτησε την Πέμπτη ο Θανάσης Γκαβέλας, που κέρδισε στον τελικό των 100 μέτρων κατηγορίας Τ11 (τυφλοί αθλητές).

Ο 22χρονος αθλητής, μαζί με τον συνοδό του Σωτήρη Γκαραγκάνη, όχι μόνο κατέκτησαν την πρώτη θέση, αλλά με χρόνο 10.82, βελτίωσαν το παγκόσμιο ρεκόρ που είχαν σημειώσει στον χθεσινό προκριματικό με 10.88.

The bond these guys have 🥲🥺

Athanasios Ghavelas and Sotirios Gkaragkanis, the dream Athlete-Guide duo 😍#Tokyo2020 #Paralympics #GRE pic.twitter.com/f1Tp6RbZBL

— Paralympic Games (@Paralympics) September 2, 2021