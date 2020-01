Πάιατ: Πολιτικής και διπλωματικής σημασίας η συμφωνία για τον EastMed

Τη στήριξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ στον αγωγό EastMed, μέσω της συμμετοχής της στην τριμερή συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, επανέλαβε με ανάρτησή του στο Twitter ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ.

Ο πρεσβευτής, σε διάλογο που είχε με τον δημοσιογράφο Νίκο Μαλκούτζη στο Twitter, επισήμανε ιδιαίτερα την πολιτική και διπλωματική σημασία της συμφωνίας. «Η κυβέρνησή μου το υποστήριξε μέσα από τη διαδικασία 3+1 [Ελλάδα, Ισραήλ, Κύπρος + ΗΠΑ]», πρόσθεσε

But Nick do not discount the political and diplomatic implications of this new construct (which my government has supported through the 3+1 process) — Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) January 2, 2020

Assistant Secretary @frank_fannon puts it just right — “Pleased to see Greece, Cyprus, and Israel advance #energycooperation in the region–continuing our work from the the 3+1 in August–by signing the Tripartite Agreement for the East Med Energy Corridor” https://t.co/BCoxdgFVSN — Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) January 3, 2020

ENR applauds the continued cooperation between Greece, Cyprus, and Israel in the development of energy resources in the Eastern Mediterranean. #energycooperation https://t.co/GMGltCOqg9 — EnergyAtState (@EnergyAtState) January 2, 2020

Η τοποθέτηση αποτελεί με τη σειρά της μια έμμεση απάντηση στις ανακοινώσεις της Τουρκίας για την υπογραφή της συμφωνίας .

Δήλωση στήριξης της συμφωνίας για τον αγωγό έγινε και από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου σε αποκλειστική δήλωσή του στον ΑΝΤ1 επέκρινε τις τουρκικές παράνομες γεωτρήσεις στα χωρικά ύδατα της Κύπρου αλλά και την πρόσφατη συμφωνία της Τουρκίας με την προσωρινή κυβέρνηση της Τρίπολης.

Σε ερώτηση του ΑΝΤ1 για το πως σχολιάζει το υπουργείο την υπογραφή της συμφωνίας ανέφερε γραπτώς:

«Ελπίζουμε ότι οι υπεράκτιοι πόροι της Κύπρου θα αναπτυχθούν προς όφελος των Κυπρίων. Υποστηρίζουμε τα ποικίλα, εμπορικά βιώσιμα μέσα για να προωθήσουμε την αγορά των υπεράκτιων πόρων της Κύπρου. Εξακολουθούμε να έχουμε ανησυχίες για τις προκλήσεις της Τουρκίας στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των παράνομων γεωτρήσεων στα χωρικά ύδατα της Κύπρου, καθώς και της πρόσφατης συμφωνίας θαλάσσιας οριοθέτησης μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης».