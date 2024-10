Τα ρωσικά στρατεύματα ύψωσαν τη σημαία της χώρας τους και το σοβιετικό λάβαρο της νίκης σε κτίρια της ουκρανικής πόλης Βουχλεντάρ, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του μετώπου.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φέρεται να διέταξε την υποχώρηση των ταλαιπωρημένων ουκρανικών δυνάμεων από μια πόλη που κάποτε θεωρούνταν απόρθητο «φρούριο».

Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ δήλωσαν ότι η αποχώρηση ήρθε «πολύ αργά», καθώς η πόλη ήταν ήδη περικυκλωμένη από τα στρατεύματα του Κρεμλίνου.

«Επί του παρόντος, η πόλη Βουχλεντάρ απελευθερώνεται από διάσπαρτες ομάδες ουκρανών “ναζί”», ανέφερε ένας μπλόγκερ. «Η καταστολή της τελευταίας αντίστασης στα βόρεια περίχωρα της πόλης βρίσκεται σε εξέλιξη».

Οι ισχυρισμοί υποστηρίχθηκαν από ουκρανούς στρατιωτικούς μπλόγκερ, οι οποίοι δήλωσαν ότι είχαν αυθεντικά βίντεο με ρώσους στρατιώτες να υψώνουν τις σημαίες τους σε ερειπωμένα κτίρια σε όλο το Βουχλεντάρ.

War in Ukraine 🇺🇦🇷🇺 After almost two years of heavy fighting Russians just took control over the Ukrainian town of Vuhledar #Ukraina #Russia #UkraineWar pic.twitter.com/gxmlGZ9nuV

— Skënderbeü_ (@AncientAlien01) October 2, 2024