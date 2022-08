Ουκρανία: «Οι βαριές απώλειες των Ρώσων δεν τους επιτρέπουν να πετύχουν τους στόχους τους»

Επικαλούμενες τις τελευταίες εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών και στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων οι New York Times έγραψαν την Πέμπτη ότι καθημερινά στην Ουκρανία σκοτώνονται ή τραυματίζονται 500 ρώσοι στρατιώτες.

«Δύο αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η εκτίμηση για τις απώλειες της Ρωσίας αγγίζει τους 20.000 νεκρούς. Από αυτόν τον αριθμό, οι 5.000 πιστεύεται ότι είναι μισθοφόροι από την Wagner Group, μια ιδιωτική εταιρεία με δεσμούς με τον Πούτιν, και ξένοι μαχητές, δήλωσε μια από τους αξιωματούχους, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, επειδή δεν ήταν εξουσιοδοτημένη να συζητήσει ευαίσθητες στρατιωτικές εκτιμήσεις», ανέφερε το ρεπορτάζ.

Η εφημερίδα πρόσθεσε, δε, ότι «το συγκλονιστικά υψηλό ποσοστό ρωσικών απωλειών στην Ουκρανία σημαίνει ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν μπορεί να μην είναι σε θέση να επιτύχει έναν από τους βασικούς πολεμικούς στόχους του: την κατάληψη ολόκληρης της ανατολικής περιοχής της χώρας εντός του έτους», όπως εμφανίζονται να δηλώνουν αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν και στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες.

Σημείωσε, επίσης, ότι «με 500 Ρώσους στρατιώτες να σκοτώνονται ή να τραυματίζονται κάθε μέρα, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση αμερικανών αξιωματούχων των μυστικών υπηρεσιών και στρατιωτικών, η πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας έχει επιβραδυνθεί».

Οι πηγές της εφημερίδας ανάφεραν ότι τα στοιχεία τους βασίζονται σε δορυφορικές φωτογραφίες, σε υποκλαπέντα μηνύματα και σε πληροφορίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τοπικά Μέσα Ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Αμυνας, η Ρωσία έχει στείλει στον πόλεμο το 85%, σχεδόν, των στρατιωτικών της τμημάτων. Εχουν σταλεί στρατεύματα από την ρωσική Απω Ανατολή αλλά και στρατιωτικά τμήματα που είχαν αναπτυχθεί σε διάφορα μέρη του κόσμου.

The high rate of Russian casualties in Ukraine means that President Vladimir Putin may not be able to achieve one of his key objectives: seizing the entire eastern region of the country this year, Biden administration officials and military experts say. https://t.co/eCL7F7J4Hv — The New York Times (@nytimes) August 12, 2022

Πώς θα αναπληρώσει τις απώλειες το Κρεμλίνο;

Καθώς η χώρα υφίσταται μεγάλες απώλειες, σύμφωνα, πάντα, με τους NYT, η κυβέρνηση προσπαθεί με όλες της τις δυνάμεις να στείλει στην Ουκρανία εφέδρους και νεοσύλλεκτους.

«Στην Ρωσία έχουν αυξήσει την ηλικία στρατολόγησης και προβαίνουν και σε άλλες ενέργειες για να δελεάσουν τους εθελοντές», δήλωσε η Εβελιν Φάρκας, διευθύντρια του Ινστιτούτου McCain και ανώτερη αξιωματούχος του Πενταγώνου για την Ουκρανία στην κυβέρνηση Ομπάμα. «Παίρνουν ανθρώπους από παντού».

Νωρίτερα, ο ιστοτόπος The Insider και ερευνητές από τον ιστότοπο Bellingcat αναφέρθηκαν στα παράπονα που εκφράζουν συγγενείς Ρώσων που πολεμούν στην Ουκρανία.

Στο άρθρο τους αναφέρεται ότι τους αναγκάζουν να συμμετάσχουν στον πόλεμο, και τους κληρωτούς τους υποχρεώνουν να υπογράψουν σύμβαση, χωρίς να εξασφαλίζουν στους στρατιώτες αμοιβή η ιατρική περίθαλψη, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

An important investigation from our colleagues from @the_ins_ru whom we helped with authentication: the hacked/leaked mailbox of Russia's military prosecution shows systemic absence of morale in the army, coverup of casualties and unlawful deployment of conscripts by Russia. https://t.co/n3JuOhhq9O — Christo Grozev (@christogrozev) August 10, 2022

Την περασμένη εβδομάδα ο ιστότοπος Mediazona έγραψε από την πλευρά του, επικαλούμενος μαρτυρίες κρατούμενων, ότι ο φερόμενος ως επικεφαλής της ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Wagner, Γιεβγκένι Πριγκόζιν, επισκέφθηκε ο ίδιος προσωπικά μερικές φυλακές, στρατολογώντας κρατούμενους για να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Στους κρατούμενους υποσχέθηκαν την ελευθερία τους εάν δέχονταν την πρότασή του και επιστρέψουν ζωντανοί από την Ουκρανία, κατά την ίδια πηγή.

‘They were most interested in murderers and bandits. Basically, he made the impression of a maniac’, says one of the inmates. Reportedly, this recruiter was the infamous Evgeny Prigozhin, who is believed to be the founder of the Wagner Group https://t.co/EH6miXtsXs — Mediazona (@mediazona_en) August 10, 2022

Ούτε η Ρωσία , ούτε η Ουκρανία κοινοποιούν τις απώλειές τους στον πόλεμο. Η τελευταία φορά που το ρωσικό υπουργείο Aμυνας έκανε απολογισμό για τους νεκρούς στον πόλεμο ήταν στις 25 Μαρτίου. Τότε το υπουργείο Aμυνας είχε ανακοινώσει ότι 1.351 Ρώσοι σκοτώθηκαν και 3.825 τραυματίσθηκαν.

Ο ιστότοπος Mediazona, ο οποίος σε συνεργασία με την διοίκηση των εθελοντών συγκεντρώνει στοιχεία για τους Ρώσους στρατιώτες που σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, έγραψε ότι μέχρι τις 9 Ιουλίου, είχαν σκοτωθεί 5.185 Ρώσοι στρατιώτες, τα ονόματα των οποίων ταυτοποιήθηκαν από ανοιχτές πηγές.

