Ουκρανία: Εννέα νεκροί από ρωσικό πύραυλο στη γενέτειρα του Ζελένσκι

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 29 τραυματίστηκαν από τη ρωσική πυραυλική επίθεση της Τετάρτης στην πόλη Κριβί Ριχ, γενέτειρα του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ρωσικός πύραυλος χτύπησε πολυκατοικία. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και πέντε παιδιά.

«Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε. Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 29 έχουν τραυματιστεί. Μεταξύ των τραυματιών είναι πέντε παιδιά», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο ουκρανός υπουργός Εσωτερικών, Ιχορ Κλιμένκο.

This is the footage from an apartment in Kryvyi Rih right after today’s Russian attack.

Everything is in blood. Things are smashed. Children’s clothes and toys are covered in blood and scattered everywhere.

Then someone might wonder why Ukrainians started hating Russians. pic.twitter.com/4OipulTw8t

