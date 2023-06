Οταν οι κυρίες των ποδοσφαιριστών αποφασίζουν για την καριέρα τους

Αφίχθη στο Μάντσεστερ το καλοκαίρι του 2016, μαζί με τον Πεπ Γκουαρντιόλα. Αγαπημένος παίκτης του Γίργκεν Κλοπ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, ήταν μια από τις πρώτες μεταγραφές που ο Πεπ ζήτησε από τους άραβες ιδιοκτήτες της Σίτι όταν συμφώνησε να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία.

Υπό τις οδηγίες του, ο Ιλκάι Γκιντογκάν… απογειώθηκε. Εγινε βασικό εξάρτημα της φοβερής ποδοσφαιρικής μηχανής που κατασκεύασε ο καταλανός προπονητής, αρχηγός της ομάδας την τελευταία διετία, και έζησε μια επταετία γεμάτη τρόπαια, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση πολλών εξ αυτών. Ηταν ευτυχισμένος εκεί, οι οπαδοί τον λάτρευαν, ο Γκουαρντιόλα του έπλεκε το εγκώμιο σε κάθε ευκαιρία. Δεν είχε κανένα λόγο να αλλάξει σύλλογο. Κανέναν, εκτός από την αφόρητη γκρίνια της συζύγου του.

Η Σάρα Αρφαουΐ, μοντέλο από τη Γαλλία, μαροκινής καταγωγής, είναι μια από τις πιο όμορφες WAGS των γηπέδων. Οπως αποδείχτηκε, και από τις πιο παρεμβατικές στην καριέρα των συντρόφων τους. Γνώρισε τον τουρκο-γερμανό ποδοσφαιριστή το 2021, αρραβωνιάστηκαν τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς και παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2022 σε ληξιαρχείο της Δανίας. Αμέσως μόλις επέστρεψαν στο Μάντσεστερ από το γαμήλιο γλέντι, που έλαβε χώρα στη λίμνη Κόμο, η εκθαμβωτική καλλονή –μελαχροινή με γαλάζια μάτια– έβαλε μπροστά το σχέδιό της.

Δεν το έκρυβε ότι η ζωή στο Μάντσεστερ δεν της άρεσε. Οταν ένας από τους εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους που έχει στα social media τη ρώτησε ποιο είναι το αγαπημένο της εστιατόριο στην πόλη, εκείνη απάντησε: «Συγγνώμη, λυπάμαι, αλλά για να είμαι ειλικρινής, κανένα. Προσπάθησα πολύ να βρω ένα καλό εστιατόριο, όμως το φαγητό είναι παντού φρικτό. Δεν υπάρχει ένα πραγματικό ιταλικό, ή καλό σούσι, ή απλώς φρέσκο φαγητό… Παντού κατεψυγμένο. Τα εστιατόρια εδώ επικεντρώνονται στο να βγάλουν χρήματα από τα ποτά και τα σφηνάκια, όπως τα νυχτερινά κέντρα, όχι από το ποιοτικό φαγητό. Ισως στο Λονδίνο, αλλά στο Μάντσεστερ, τίποτα. Συγγνώμη».

Ο Γκουαρντιόλα, συνιδιοκτήτης ενός Tapas bar στην πόλη, της απάντησε με χιούμορ: «Είμαι απογοητευμένος που δεν πήγαν στο TAST (το δικό του εστιατόριο). Ο Γκούντο (ο Γκιντογκάν) δεν θα παίξει σε κανένα άλλο παιχνίδι αυτή τη σεζόν». Πέρα από την πλάκα, ο Καταλανός κατάλαβε ότι ο παίκτης του, ένας από τους πιο χρήσιμους, μετρούσε μήνες στο Μάντσεστερ. Προσπάθησε να τον πείσει να αλλάξει γνώμη μέχρι την τελευταία στιγμή. Εκείνος όμως δεν μπορούσε να αντισταθεί στην επιθυμία της Σάρα. Πολύ περισσότερο μετά τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού, στις 16 Μαρτίου 2023 – την επομένη του 7-1 της Σίτι επί της Λειψίας.

Η Σάρα, που τον Ιούλιο θα κλείσει τα 28, ήθελε να μετακομίσουν κάπου στην Ιταλία. Εχει ζήσει αρκετά χρόνια εκεί εργαζόμενη ως μοντέλο, παρουσιάστρια ριάλιτι σόου της RAI και ηθοποιός. Αλλά και η Βαρκελώνη ήταν «μια χαρά». Οταν η Μπαρτσελόνα εκδήλωσε το ενδιαφέρον της, δεν άφησε περιθώρια στον σύζυγό της να το πολυσκεφτεί. Ο 32χρονος Γκιντογκάν υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας με ρήτρα αγοράς ύψους 400 εκατ. ευρώ, και αποτέλεσε την πρώτη μεταγραφή των «μπλαουγκράνα» αυτό το καλοκαίρι.

Το ποδόσφαιρο έχει να διηγηθεί πολλές τέτοιες ιστορίες, γυναικών που υπαγόρευσαν στους συντρόφους τους αποφάσεις καριέρας. Το 2001 ήταν η κυρία Ζιντάν αυτή που έπεισε τον Ζινεντίν να αφήσει τη Γιουβέντους «στα κρύα του λουτρού» και να φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ. Δεν το έκανε, βεβαίως, επειδή γνώριζε ποια δόξα τον περίμενε στη Μαδρίτη, αλλά επειδή δεν της άρεσε η ζωή στο μουντό Τορίνο.

Η Σέριλ, σύζυγος του Πολ Γκασκόιν, τον «έψησε» να μετακομίσουν στη Ρώμη. Τον χαντάκωσε. Στη Λάτσιο δεν πέρασε καθόλου καλά. Η Κλαούντια, του Μαραντόνα, κράτησε τον Ντιέγκο στη Νάπολη δύο χρόνια παραπάνω. Κι όταν επέστρεψαν στην Αργεντινή, χώρισαν. Ο Κάρλο Αντσελότι έχει παραδεχτεί ότι δεν υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας αν προηγουμένως δεν συμβουλευτεί τη γυναίκα του.

Ο Στέφανο Σορεντίνο αγάπησε την ΑΕΚ και αγαπήθηκε στην Ελλάδα, όμως η κυρία του απαίτησε να ζήσουν στην Ιταλία. Ο Οτο Ρεχάγκελ είχε πει ότι χωρίς την Μπεάτε ποτέ δεν θα ερχόταν στην Ελλάδα. Μάλιστα, σύμφωνα με τον αστικό μύθο, ήταν εκείνη που είχε στείλει το βιογραφικό του στην ΕΠΟ όταν η Εθνική Ελλάδας αναζητούσε προπονητή.

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση παρεμβατικής συζύγου είναι, ίσως, η Ούλα Σάντροκ. Η κυρία Κλοπ. Εχει γραφτεί στα βρετανικά media πως όταν ο γερμανός τεχνικός είχε δεχτεί πρόταση από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τον έπεισε να μην τη αποδεχτεί και να προτιμήσει τη Λίβερπουλ. Για αυτόν τον λόγο οι οπαδοί των «Reds» τη λατρεύουν. Κάθε φορά που εμφανίζεται στο «Ανφιλντ» την αποθεώνουν και της τραγουδούν από τις εξέδρες «I’m so glad that Ulla loves Scouse / I’m so glad that she’s not moving house» («Είμαι τόσο χαρούμενος που η Ούλα αγαπά τους Scouse / είμαι τόσο χαρούμενος που δεν αλλάζει σπίτι»).

Οι ποδοσφαιριστές είναι συνηθισμένοι από μικροί, εξηγούν οι «ειδικοί», να παίζουν μπάλα και να αφήνουν άλλους να αποφασίζουν για την καριέρα τους. Πρώτα τους γονείς, έπειτα τους ατζέντηδες ή τους όποιους μέντορές τους. Οταν παντρεύονται, αυτόν τον ρόλο τον αναλαμβάνουν, συχνά, οι σύζυγοι.

Υπάρχουν, βεβαίως, και εκείνοι που δεν επιτρέπουν στις συντρόφους τους να ανακατεύονται στις δουλειές τους. Οπως ο Ρούουντ Γκούλιτ, για παράδειγμα. Ο Ολλανδός είχε πει ότι κάθε φορά που άλλαζε ομάδα χώριζε την (εκάστοτε) κοπέλα του. Επειδή δεν άντεχε την γκρίνια της όταν της ανακοίνωνε πως θα μετακομίσουν.

