ΟΗΕ για Τουρκία: Περισσότερα από 100 δισ. δολάρια οι ζημιές από τους σεισμούς

Οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από τον σεισμό στην Τουρκία «ξεπερνούν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια», σύμφωνα με τους συνοπτικούς υπολογισμούς της Παγκόσμιας Τράπεζας, του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Το ποσό αυτό είναι σχεδόν τριπλάσιο από προηγούμενη εκτίμηση της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Ενα μήνα μετά τους φονικούς σεισμούς, «είναι ήδη σαφές ότι μόνο οι υλικές ζημιές θα ανέλθουν σε περισσότερα των 100 δισ. δολαρίων», δήλωσε μέσω τηλεδιάσκεψης από το Γκαζίαντεπ η Λουίζα Βίντον, υπεύθυνη για την Τουρκία στο Πρόγραμμα του ΟΗΕ για την Ανάπτυξη, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου, στη Γενεύη.

«Το κόστος της ανοικοδόμησης και ό,τι έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ανοικοδόμηση πρέπει να γίνει με καλύτερες προϋποθέσεις, με περισσότερο οικολογικούς όρους, σημαίνει ότι αυτό το ποσόν θα ξεπερασθεί», τόνισε η ίδια.

Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται σε προσωρινά δεδομένα, αλλά το ποσόν των 100 δισ. δολαρίων είναι αυτό που θα παρουσιαστεί κατά την Διάσκεψη των Δωρητών στις 16 Μαρτίου στις Βρυξέλλες.

Μπροστά σε αυτά τα ποσά, η Βίντον εκφράζει «την απογοήτευση και την θλίψη της για την έλλειψη γενναιοδωρίας των δωρητών».

Αυτήν την στιγμή, η έκκληση για δωρεές ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων στις 16 Φεβρουαρίου δεν έχει καλυφθεί παρά κατά 9,6%, όπως αποκάλυψε.

Today we launched a USD$1 billion humanitarian appeal to support the people of Türkiye suffering from last week’s earthquake.

Now is the time for the world to help them – just as the people of Türkiye have for years helped others seeking assistance. https://t.co/D0UJOo6Nuy pic.twitter.com/i0lQ7yZkaL

— António Guterres (@antonioguterres) February 16, 2023