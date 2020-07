Οι θέσεις της Ελλάδας στη (διαφορετική) Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών

Σε μία Σύνοδο Κορυφής διαφορετική από όλες τις άλλες (λόγω κορονοϊού) οι 27 ηγέτες των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης καλούνται να βρουν τη «χρυσή τομή» τόσο για το Ταμείο Ανάκαμψης όσο και για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027.

Στόχος της διήμερης διαπραγμάτευσης, να ξεπεραστούν οι διαφωνίες σε βασικά ζητήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως το συνολικό ύψος των κονδυλίων, τα κριτήρια διανομής και η αναλογία επιχορηγήσεων/δανείων.

Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να τεθούν τόσο η τουρκική προκλητικότητα όσο και το BREXIT.

Η Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με βασικές θέσεις αφενός να διατηρηθεί το ύψος των ενισχύσεων που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφετέρου να διατηρηθεί η προτεινόμενη αναλογία επιχορηγήσεων και δανείων (500 δισ. ευρώ επιχορηγήσεις και 250 δισ. ευρώ δάνεια) και σε καμία περίπτωση να μην υπάρξουν πρόσθετες ειδικές προϋποθέσεις για τις ενισχύσεις που θα δοθούν (τύπου μνημονίου), παρά μόνο όσες ήδη προβλέπονται στις συνθήκες και στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Οσον αφορά το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027, τόσο οι αρχικές όσο και οι συμβιβαστικές προτάσεις κρίνονται γενικά ικανοποιητικές για την Ελλάδα.

Ενδεικτικά της στάσης που θα τηρήσει ελληνική πλευρά κατά τη διάρκεια της Συνόδου, ήταν όσα είπε ο Πρωυπουργός την περασμένη Δευτέρα στην τηλεφωνική του επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, τονίζοτας χαρακτηριστικά ότι «μετά το τέλος της Συνόδου δεν πρέπει να γυρίσουμε στις πατρίδες μας χωρίς μία λύση κοινής αποδοχής».

Η Σύνοδος ξεκινά στις 10 το πρωί ώρα Βρυξελλών. Ωστόσο, αμφίβολη εκτιμάται ότι είναι η ολοκλήρωσή της το Σάββατο. Ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι οι διαπραγματεύσεις το πιο πιθανό είναι να ολοκληρωθούν την Κυριακή χωρίς συμφωνία με μία ακόμη Σύνοδο να προγραμματίζεται στο τέλος Ιουλίου.

«Η πίεση να υπάρξει συμφωνία είναι μεγάλη, αλλά όχι συμφωνία με οποιοδήποτε κόστος», σχολίασε ανώτατη πηγή της ΕΕ, επισημαίνοντας πως «είναι αναγκαίο να τηρηθούν τα νούμερα ως έχουν» παρά τις πιέσεις των «φειδωλών», δηλαδή της Δανίας, της Σουηδίας, της Αυστρίας και της Ολλανδίας που αντιτίθενται στον συλλογικό δανεισμό, εκτός και αν τα χρήματα από το Ταμείο συνδεθούν με κάποι είδος «εποπτείας». Αυτό ομως θα μπορούσε να σημαίνει εκταμίευση των χρημάτων σε δόσεις και εφόσον εκπληρώνονται συγκεκριμένα ορόσημα μεταρρυθμίσεων, σύστημα που παραπέμπει σε μνημόνια.

Ερωτηθείς για την πιθανότητα ενός βέτο, κοινοτικός αξιωματούχος αρκέστηκε να πει ότι τα πάντα είναι «απρόβλεπτα».

«Ολοι οι ηγέτες γνωρίζουν ότι πρόκειται για σοβαρό ζήτημα. Ο καθένας εκπροσωπεί τη χώρα του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και οι διαπραγματεύσεις αναμένονται σκληρές», συμπλήρωσε, ενώ σε σχέση με τη διάρκεια του Ταμείου Ανάκαμψης εκτίμησε ότι «θα ήταν προτιμότερο να είναι τετραετούς διάρκειας, ωστόσο και τα τρία χρόνια της πρότασης Σαρλ Μισέλ δεν έχουν κάποια θεμελιώδη διαφορά».

Η συμβιβαστική πρόταση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αφήνει ανέγγιχτο το Ταμείο Ανάκαμψης, κάτι το οποίο ικανοποίησε την Κομισιόν. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρξε καμία μείωση στα 750 δισ. ευρώ που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ ίδια παραμένει και η αναλογία, 500 δισεκατομμύρια ευρώ επιχορηγήσεις και 250 δισ. ευρώ δάνεια. Ωστόσο, από τα χρήματα των επιχορηγήσεων, το 70% θα δοθεί μέχρι το 2022 με βάση τον πληθυσμό, το ΑΕΠ κατά κεφαλή και την ανεργία κατά τα έτη 2015-2019, ενώ το υπόλοιπο 30% θα δοθεί το 2023 λαμβάνοντας υπόψη την πορεία της οικονομίας το 2020 και το 2021.

Για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 σύμφωνα με τη συμβιβαστική πρόταση Μισέλ υπήρξε μείωση 26 δισεκατομμυρίων ευρώ, με αποτέλεσμα πλέον το ποσό να φτάνει τα 1,074 τρισ. ευρώ.

Στην επιστολή του προς τους 27 αρχηγούς των κρατών-μελών ο κ. Μισέλ υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να βρεθεί κοινός τόπος και να καταλήξουν οι 27 σε συμφωνία: «Η εξεύρεση συμφωνίας θα απαιτήσει σκληρή δουλειά και πολιτική βούληση από την πλευρά όλων», ωστόσο, «μία συμφωνία είναι απαραίτητη».

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ επανέλαβε την ανάγκη να υπάρξει μια φιλόδοξη και συντονισμένη δημοσιονομική στάση των κρατών δεδομένης της ραγδαίας συρρίκνωσης της οικονομίας.

Καλωσορίζοντας την πρόταση της Κομισιόν για το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 750 δισ. ευρώ, η κυρία Λαγκάρντ σημείωσε ότι «είναι σημαντικό οι ηγέτες να συμφωνήσουν γρήγορα σε ένα φιλόδοξο πακέτο».

Watch again: Lagarde on the need for an ambitious agreement at this week’s European Council meeting pic.twitter.com/DJCKa06O1S

— European Central Bank (@ecb) July 16, 2020