Oι δημόσιες ευχαριστίες Ερντογάν στον Γιάνη Βαρουφάκη για τη Γάζα

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ένιωσε υποχρωμένος να ευχαριστήσει δημόσια -και προσωπικά- τον γραμματέα του ΜέΡΑ25 και πρώην υπουργό Οικονομικών, Γιάνη Βαρουφάκη, που κοινοποίησε το προπαγανδιστικό βίντεο της τουρκικής Προεδρίας κατά του Ισραήλ για τη γενοκτονία, που όπως καταγγέλλεται, κάνει στη Λωρίδα της Γάζας.

Το βίντεο που ετοίμασε η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας «ανέβηκε» την 7η Οκτωβρίου, ανήμερα της επετείου της σφαγής στο Ισραήλ από τους τρομοκράτες της Χαμάς. Και ο Γιάνης Βαρουφάκης ήταν μεταξύ όσων έσπευσαν να το μοιραστούν με τους ακολούθους τους, συμβάλλοντας έτσι στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάδοσή του.

Αυτό άλλωστε σημείωσε και ο ίδιος ο Ταγίπ Ερντογάν στο ευχαριστήριο μήνυμά του όπου κατονόμαζε ειδικά τον Γιάνη Βαρουφάκη και τον (εκ των ιδρυτών των Pink Floyd) Ρότζερ Γουότερς, επίσης γνωστό ένθερμο υποστηρικτή του Παλαιστινιακού ζητήματος.

«Οσο ευρύτερα μπορούμε να προσεγγίσουμε τις μάζες, τόσο καλύτερα για να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτούς που δολοφονούν την ανθρωπότητα, καθώς και να κινητοποιήσουμε τις συνειδήσεις των κοινωνιών. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ανθρώπους όπως ο βρετανός μουσικός Ρότζερ Γουάτερς και ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας Γιάνης Βαρουφάκης, που μοιράστηκαν τα συναισθήματά μας κοινοποιώντας το βίντεό μας», δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Erdogan thanks Roger Waters and Yanis Varufakis for sharing the below video on Gaza on Twitter, produced by his Communications Directorate https://t.co/Cbsd3hkOQO

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 12, 2024