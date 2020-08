Ο Τραμπ βιάζεται να προλάβει τις εκλογές (και) με το εμβόλιο της AstraZeneca

Καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν να μετρούν νεκρούς από τον κορονοϊό (ο αριθμός των θυμάτων ξεπέρασε τους 176.000), ο Ντόναλντ Τραμπ αναζητά τρόπους να ανακάμψει δημοσκοπικά ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου, εργαλειοποιώντας τις επιστημονικές εξελίξεις στο μέτωπο κατά της Covid-19.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε την κατεπείγουσα έγκριση άδειας από τον Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA) των ΗΠΑ για τη χορήγηση πλάσματος από αναρρώσαντες ασθενείς σε νοσηλευόμενους με Covid-19, ενώ σύμφωνα με τους Finacial Times επιδιώκει και την επίσπευση της διαδικασίας έγκρισης του πειραματικού εμβολίου που αναπτύσσει η φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca Plc σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ώστε να χρησιμοποιηθεί ευρέως πριν από τις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Ο FDA έχει ήδη εγκρίνει τη χορήγηση πλάσματος, υπό προϋποθέσεις, σε νοσηλευόμενους με COVID-19, στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών και ήδη σύμφωνα με τον αμερικανό υπουργό Υγείας, Αλεξ Αζάρ, έχει χορηγηθεί πλάσμα από αναρρώσαντες σε 70.000 ασθενείς. Η έγκριση που ανακοίνωσε μεγαλοστόμως ο Τραμπ ως «ιστορική επιτυχία», θα επιτρέψει τη διεύρυνση της χρήσης του.

Σύμφωνα με τους FT, o αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται έτοιμος να παίξει τώρα το ίδιο χαρτί και με το εμβόλιο της AstraZeneca, με «κατεπείγουσα έγκριση χρήσης» (emergency use authorisation / EUA) απο τον FDA τον Οκτώβριο, παραμονές δηλ. των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ.

Πρόκειται για το εμβόλιο που αναμένεται στα τέλη Δεκεκβρίου – αφού πρώτα περάσει επιτυχώς τις σχετικές δοκιμές- και στην Ελλάδα (εδώ) βάσει της συμφωνίας προαγοράς που σύναψαν εσχάτως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η φαρμακευτική εταιρεία.

Ο στόχος προφανής: τυχόν διάθεση του εμβολίου πριν από τις εκλογές, θα επιτρέψει στον Ντόναλντ Τραμπ να ισχυριστεί -ή καλύτερα να διαφημίσει- τη δική του συμβολή στην αντιμετώπιση της πανδημίας, απαντώντας έτσι στην κριτική που του ασκείται από τον αντίπαλό του, Τζο Μπάιντεν, για τη «χειρότερη επίδοση» μεταξύ των χωρών όλου του κόσμου.

Μία τέτοια βιασύνη, ωστόσο, ώστε να υπάρξει η πολυπόθητη για τον Τραμπ ΕUA για το εμβόλιο, σημειώνουν οι FT, εγκυμονεί τον κίνδυνο να κλυδωνιστεί περαιτέρω η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ασφάλεια των εμβολίων εν όψει ενός από τα τα μεγαλύτερα προγράμματα ανοσοποίησης στην Iστορία των ΗΠΑ.

O Tραμπ όμως πιέζει τις αρμόδιες αρχές με κάθε τρόπο, φθάνοντας στο σημείο να μιλήσει για «βαθύ κράτος» του FDA, που όπως υποστηρίζει, σκοπός του είναι να καθυστερήσει τις κλινικές δοκιμές για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού μέχρι τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Σε σχετικό tweet του μάλιστα, κατήγγειλε ότι το «βαθύ αυτό κράτος» ή «κάποιος» στον FDΑ -χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω ή να παρουσίασει κάποια απόδειξη για τους ισχυρισμούς του- εμποδίζει τις φαρμακευτικές εταιρείες να στρατολογήσουν εθελοντές για τις κλινικές δοκιμές των εμβολίων και των θεραπειών για τον κορονοϊό, με τα σχόλια να πέφτουν «βροχή» κάτω από την απίστευτη αυτή ανάρτηση.

The deep state, or whoever, over at the FDA is making it very difficult for drug companies to get people in order to test the vaccines and therapeutics. Obviously, they are hoping to delay the answer until after November 3rd. Must focus on speed, and saving lives! @SteveFDA

