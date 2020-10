Ο Τραμπ σοκάρει: Μην ψηφίσετε τον Μπάιντεν γιατί «θα ακούει τους επιστήμονες»

Θεατρικός, αμετροεπής, επικοινωνιακός, αρνητής της επιστήμης και βεβαίως του κορονοϊού – κλασικός Ντόναλντ Τραμπ. «Είχα κορονοϊό. Μια χαρά δεν είμαι τώρα;», είπε κάποια στιγμή στο πλήθος που παραλληρούσε στο Κάρσον Σίτι –λίγοι φορούσαν μάσκα. Η περιοδεία του προέδρου των ΗΠΑ στη Νεβάδα, πολιτεία που θεωρείται «swing state» αλλά για την ώρα προηγείται σχετικά άνετα στις δημοσκοπήσεις –με έναν μέσο όρο 6,3%– ο Τζο Μπάιντεν, είχε όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορεί να τρομάζουν έναν λογικό κεντρώο ψηφοφόρο, αλλά μπορεί να ακουστούν σαν μελωδία στα αυτιά όσων θέλουν να αγνοήσουν τους κινδύνους, ακόμα και μιας επιδημίας τόσο φονικής όσο η Covid-19.

O Τραμπ μίλησε την Κυριακή στο Κάρσον Σίτι, περιγράφοντας μια Αμερική που είναι ξανά έτοιμη να απογειωθεί –«έχετε να διαλέξετε ανάμεσα στην υπερανάπτυξη του Τραμπ και την ύφεση του Μπάιντεν» είπε στους οπαδούς του, προτού τους μιλήσει για διάφορα, από το νερό στα πλυντηρια πιάτων μέχρι την ειρήνη στη Μέση Ανατολή– και έπειτα πήγε σε μια εκκλησία στο Λας Βέγκας: φυσικά ελάχιστοι φορούσαν μάσκα, ούτε και ο ίδιος αφού άλλωστε συστήνεται ως άτρωτος από τον κορονοϊό, έπειτα έβγαλε και μερικά 20δόλαρα και τα έδωσε για τις ανάγκες των πιστών και στο τέλος άκουσε να του λένε ότι ο Θεός τους είπε ότι θα επανεκλεγεί πρόεδρος.

Θεωρητικά ήταν μια καλή περιοδεία, με πολύ συναίσθημα και λίγη λογική, όπως τον θέλουν οι ψηφοφόροι. Μόνο που κάποια στιγμή, στην ομιλία του στο Κάρσον Σίτι, ο Τραμπ ξέφυγε. Είπε στον κόσμο να μην ψηφίσουν τον Μπάιντεν γιατί «θα ακούει τους επιστήμονες» για την πανδημία.

«Αν εγώ άκουγα συνεχώς του επιστήμονες, τώρα θα ήμασταν μια χώρα σε τρομακτική ύφεση, ενώ τώρα είμαστε σαν πύραυλος. Δείτε τα νούμερα», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Εννοούσε τα νούμερα της οικονομίας και όχι των νεκρών που έφτασαν στις ΗΠΑ τους 220.000.

O Μπάιντεν δεν έχασε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Αναπαρήγαγε στο Twitter ένα άρθρο σχετικά με τα λεγόμενα του Τραμπ, σχολιάζοντας μονολεκτικά: «Ναι», δηλαδή θα ακούει τους επιστήμονες.

Trump mocks Biden for promising to listen to Dr. Fauci and the science on COVID.

"He'll listen to the scientists. If I listened to the scientists, we'd have a country in a massive depression instead of – we're like a rocket ship."

We're not like a rocket ship. pic.twitter.com/nGImkHowZP

— Pod Save America (@PodSaveAmerica) October 19, 2020