Ο Πάιατ συζήτησε με την Κεραμέως εκπαιδευτικά θέματα

Να διερευνήσουν περαιτέρω τρόπους συνεργασίας και αμοιβαίας αξιοποίησης των πλούσιων δυνατοτήτων των δύο χωρών προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας συμφώνησαν η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως και ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ ο οποίος την επισκέφθηκε σήμερα.

Η υπουργός αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της κυβέρνησης στον τομέα αρμοδιότητάς της, μεταξύ των οποίων η απελευθέρωση των σχολικών μονάδων από το σφιχτό εναγκαλισμό του υπουργείου, η ενίσχυση της αυτονομίας και της εξωστρέφειας των πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, η διεύρυνση της δυνατότητας δημιουργίας ξενόγλωσσων προπτυχιακών τμημάτων, η στήριξη της τεχνολογικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Από την πλευρά του, ο κ. Πάιατ ανέδειξε ζητήματα που ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως τις ΗΠΑ, όπως είναι η διεύρυνση των ανταλλαγών υποτρόφων και φοιτητών μεταξύ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, η δυνατότητα να συμμετέχουν αμερικανοί φοιτητές σε εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ελλάδα σε τομείς στους οποίους η Ελλάδα κατέχει ιδιαίτερη τεχνογνωσία, όπως λόγου χάρη η ναυτιλία, και η εν γένει προώθηση του «στρατηγικού διαλόγου» μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ σε εκπαιδευτικά θέματα.

Terrific discussion w/ new Education Minister @nkerameus on tremendous potential in the field of education that will strengthen our people-to-people ties. I look forward to upcoming U.S.-Greece Strategic Dialogue where we can deepen our joint support for exchanges & programs! pic.twitter.com/8CbbsNchAF

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) July 26, 2019