Ο «καλός φίλος» του Ερντογάν δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Μια μεγάλη ομοσπονδιακή έρευνα για διαφθορά που βρίσκεται σε εξέλιξη στις ΗΠΑ εστιάζει στη συγκέντρωση χρημάτων για την προεκλογική εκστρατεία του δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ερικ Ανταμς, και ερευνά αν υπήρξαν μυστικές συνεννοήσεις με μέλη της τουρκικής κυβέρνησης για να λάβει παράνομες δωρεές.

Ο Ανταμς, 63 ετών, πρώην αστυνομικός, εξελέγη δήμαρχος της Νέας Υόρκης το 2021. Οι New York Times σε ρεπορτάζ της Εμα Φιτζσίμονς αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι ο δήμαρχος έχει δηλώσει πως συνάντησε τον τούρκο πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν, όταν ο ίδιος ήταν πρόεδρος στο δημοτικό διαμέρισμα του Μπρούκλιν και ότι έχει επισκεφθεί την Τουρκία τουλάχιστον έξι φορές.

♦ Διαβάστε: Δήμαρχος της ΝΥ ένας ακτιβιστής πρώην αστυνομικός

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς και το FBI ερευνούν τις σχέσεις του Ανταμς με το καθεστώς του Ερντογάν. Μεταξύ άλλων εστιάζουν στο αν ο ίδιος πίεσε αξιωματούχους της πόλης ώστε να υπογράψουν εγκρίσεις για το νέο κτίριο του προξενείου της Τουρκίας στο Μανχάταν, αλλά και τον ρόλο μιας κατασκευαστικής εταιρείας του Μπρούκλιν που ανήκει σε τούρκους μετανάστες και η οποία διοργάνωσε εκδήλωση για τη συγκέντρωση χρημάτων για την προεκλογική εκστρατεία του.

Mayor-elect Eric Adams visited new #TurkishHouse #Türkevi.

Consul General Reyhan Özgür briefed Mr Adams on the new state of the art building and offered him a guided tour. Expressed special thanks to MrAdams for his constant engagement w/t Turkish American community in NYC. pic.twitter.com/0O37fBhjB3

— T.C. New York Başkonsolosluğu (@TRConsulNY) November 18, 2021