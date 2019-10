Ντόναλντ Τουσκ: «Ερντογάν είσαι εκτός τόπου»

Μία ημέρα μετά τις (νέες) απειλές του τούρκου προέδρου, Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν, ότι θα πνίξει την Ευρώπη σε κύματα σύρων προσφύγων, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, απάντησε στον αυθάδη «Σουλτάνο» (που εν τω μεταξύ συνεχίζει το σφυροκόπημα των Κούρδων στη βορειανατολική Συρία) με ένα tweet που δεν επιδέχεται ερμηνειών.

«Οι απειλές του Προέδρου Ερντογάν είναι εντελώς εκτός τόπου», έγραψε ο κ. Τουσκ καθιστώντας σαφή τη στάση της ΕΕ έναντι της Αγκυρας.

Turkey must understand that our main concern is that their actions may lead to another humanitarian catastrophe. And we will never accept that refugees are weaponised and used to blackmail us. President Erdogan’s threats of yesterday are totally out of place.

