Ντνίπρο: Η κίτρινη κουζίνα με τα μήλα – μια εικόνα-σοκ από την καταστροφή που έσπειραν οι Ρώσοι

Η κιτρινόχρωμη κουζίνα της οικογένειας Κορενόφσκι στη μοιραία πολυκατοικία του Ντνίπρο θύμιζε κουκλόσπιτο χωρίς τοίχους όταν έσβησαν οι φλόγες και κατακάθισε η σκόνη από το πυραυλικό χτύπημα των Ρώσων.

Ο εξωτερικός της τοίχος έλειπε και ο φωτογράφος απαθανάτισε το εσωτερικό της, έτσι όπως έστεκε πολλούς ορόφους πάνω από το έδαφος, σχεδόν ανέγγιχτη με την πρώτη ματιά.

Ενα μπολ με μήλα βρισκόταν ακόμα στο τραπέζι. Οι καρέκλες ήταν τακτοποιημένες, με ελάχιστα εκατοστά να τις χωρίζουν από την άβυσσο πίσω τους.

Την ώρα που χτύπησε ο πύραυλος μόνο ο πατέρας της οικογένειας βρισκόταν στο σπίτι: ο Μιχαϊλο Κορενόφσκι, ένας γνωστός προπονητής πυγμαχίας, που ετοιμαζόταν να κατέβει να συναντήσει τη σύζυγό του και τις μικρές του κόρες. Δεν τα κατάφερε ποτέ. Ο πύραυλος τον σκότωσε μαζί με τουλάχιστον 43 ακόμα ενοίκους του κτιρίου.

Φίλοι του ανέβασαν στο Twitter ένα βίντεο από πρόσφατο πάρτι γενεθλίων της κόρης του στην ίδια κουζίνα. Αντί για μήλα, διακρίνεται στο ίδιο σημείο μία τούρτα με τέσσερα κεριά για την κόρη του Μάσα.

Boxing trainer Mykhailo Korenovskyi died from a Russian strike on Dnipro. He has 2 children.

On 📹: Mykhailo's kitchen on his daughter's birthday & after rocket strike.

That Saturday his wife was out with the kids and Mykhailo was about to join them.https://t.co/id7ObJsofG pic.twitter.com/49SkuxvN26

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 16, 2023