Νετανιάχου: Το Ισραήλ εξουδετέρωσε και τους διαδόχους του Νασράλα

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την Τρίτη ότι το Ισραήλ «εξόντωσε» τους δύο πιθανούς διαδόχους του νεκρού αρχηγού της Χεζμπολάχ, χωρίς ωστόσο να τους κατονομάσει, με τοπικά ΜΜΕ να εικάζουν πως ένα από τα πρόσωπα στα οποία αναφέρθηκε ο ισραηλινός πρωθυπουργός είναι ο Χασέμ Σαφιεντίν.

Ο Σαφιεντίν, ο θεωρούμενος ως επικρατέστερος υποψήφιος για το πόστο του Χασάν Νασράλα, είχε βρεθεί στο στόχαστρο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων την περασμένη εβδομάδα, με την τύχη του να αγνοείται έκτοτε.

Το Ισραήλ έχει «υποβαθμίσει τις ικανότητες της Χεζμπολάχ· εξοντώσαμε χιλιάδες τρομοκράτες, συμπεριλαμβανομένου του (αρχηγού της Χεζμπολάχ, Χασάν) Νασράλα, του διαδόχου του, καθώς και του αντικαταστάτη του διαδόχου του» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου σε ένα βιντεοσκοπημένο μηνύμά του προς τον λαό του Λιβάνου στα αγγλικά.

Video from the bunker where where the new Hezbollah leader Hashem Safieddine was killed in an Israeli airstrike pic.twitter.com/ywBqebP4mN

«Σήμερα η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμη από ό,τι ήταν εδώ και πολλά, πολλά χρόνια» προσέθεσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός και συνέχισε το μήνυμά του προτρέποντας τους Λιβανέζους να εκμεταλλευτούν τη συνθήκη αυτή και να ανακτήσουν τον έλεγχο της χώρας τους από τη Χεζμπολάχ.

«Εσείς, ο λαός του Λιβάνου, βρίσκεστε σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι. Είναι η δική σας επιλογή» ανέφερε. Οι πολίτες του Λιβάνου «μπορούν τώρα να πάρουν πίσω τη χώρα τους. Μπορείτε να την επαναφέρετε στον δρόμο της ειρήνης και της ευημερίας». Σε διαφορετική περίπτωση «η Χεζμπολάχ θα συνεχίσει να προσπαθεί να πολεμήσει το Ισραήλ από πυκνοκατοικημένες περιοχές εις βάρος σας» προσέθεσε.

«Ελευθερώστε τη χώρα σας από τη Χεζμπολάχ για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Ελευθερώστε τη χώρα σας από τη Χεζμπολάχ για να ευημερήσετε ξανά, έτσι ώστε οι μελλοντικές γενιές παιδιών από τον Λίβανο και το Ισραήλ να μη γνωρίσουν πόλεμο ή αιματοχυσία, αλλά να ζήσουν επιτέλους μαζί ειρηνικά» υπογράμμισε ο Νετανιάχου.

This is a message to the people of Lebanon: pic.twitter.com/btMQR0Xwtn

Νωρίτερα, ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας Γιοάβ Γκάλαντ είχε επισημάνει και εκείνος ότι ο Χασέμ Σαφιεντίν, ο άνθρωπος που εμφανιζόταν ως ο πιθανότερος διάδοχος του Νασράλα, πιθανότατα «εξοντώθηκε». Ωστόσο δεν είναι σαφές σε ποιον αξιωματούχο της τρομοκρατικής οργάνωσης αναφερόταν ο Νετανιάχου μιλώντας για τον θάνατο του «αντικαταστάτη του διαδόχου» του Νασράλα.

Defense Minister Yoav Gallant says senior Hezbollah official Hashem Safieddine, who was in line to replace the terror group’s assassinated leader Hassan Nasrallah, was likely killed in last week’s strike in Beirut.

“Hezbollah is an organization without a leader, Nasrallah was… pic.twitter.com/QCr7WXXIBb

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 8, 2024