Αμέριστη στήριξη σε Ισραήλ από Μπάιντεν και Χάρις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε «απόλυτα αφοσιωμένος» στην «ασφάλεια του Ισραήλ» σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα, ακριβώς έναν χρόνο μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, στην οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι.

«Η 7η Οκτωβρίου θα μείνει στην Ιστορία επίσης ως μια μαύρη μέρα για τους Παλαιστίνιους λόγω της σύγκρουσης που ξεκίνησε η Χαμάς εκείνη την ημέρα. Μεγάλος αριθμός αμάχων έχει υποφέρει πάρα πολύ κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς της σύγκρουσης» ανέφερε χαρακτηριστικά ο αμερικανός πρόεδρος.

Είπε ακόμα ότι «δεν θα σταματήσει να εργάζεται για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα που θα φέρει τους ομήρους στα σπίτια τους» όπως και ότι μια «διπλωματική λύση» αποτελεί τον μόνο δρόμο για ειρήνη και σε ό,τι αφορά το μέτωπο στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο.

My statement marking one year since the unspeakable brutality of the October 7th attacks by Hamas in Israel: pic.twitter.com/KremdJODAd

— President Biden (@POTUS) October 7, 2024