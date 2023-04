Νέο ρεκόρ σε δημοπρασία για παπούτσια του Μάικλ Τζόρνταν

Τα αθλητικά παπούτσια που φορούσε ο θρύλος του ΝΒΑ, Μάικλ Τζόρνταν, στον τελευταίο τίτλο των Σικάγο Μπουλς το 1998, πουλήθηκαν έναντι 2,2 εκατ. δολαρίων σε δημοπρασία, σημειώνοντας νέο ρεκόρ, όπως ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Sotheby’s.

Πρόκειται για νέο ρεκόρ δημοπρασίας για αθλητικά παπούτσια. Το προηγούμενο ήταν πάλι δικό του, με 1,4 εκατ. δολάρια το 2021, ενώ κατέχει και το ρεκόρ για την πιο ακριβή φανέλα, 10,1 εκατ. δολάρια το 2022.

Είναι τα «πιο ακριβά αθλητικά παπούτσια που πουλήθηκαν ποτέ», όπως ανακοίνωσε ο οίκος Sotheby’s, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη.

Ο Τζόρνταν φορούσε τα Air Jordan XIII («Black and Red») στον δεύτερο τελικό του 1998, στο παρκέ του Σολτ Λέικ Σίτι, όπου οι Μπουλς είχαν αναδειχθεί νικητές με 93-88 εναντίον της Γιούτα Τζαζ. Ο Τζόρνταν είχε πετύχει 37 πόντους και αυτό ήταν το τελευταίο πρωτάθλημα που κατέκτησε το Σικάγο.

Ο Sotheby’s δεν έδωσε στη δημοσιότητα καμία πληροφορία σχετικά με τον πωλητή ή τον αγοραστή.

A pair of signed, game-worn Michael Jordan sneakers from the 1998 NBA Finals fetched a record $2.2 million, making them the most valuable sneakers ever sold, auction house Sotheby's said https://t.co/GP6PLxjijg pic.twitter.com/buXmeRCmCs

— Reuters (@Reuters) April 12, 2023