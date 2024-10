Νέο επεισόδιο στα σύνορα Νότιας και Βόρειας Κορέας – ο Κιμ ανατίναξε δρόμους

Ο βορειοκορεατικός στρατός κατέστρεψε με εκρηκτικά, την Τρίτη, τμήματα δρόμων που χρησιμοποιούνταν άλλοτε για τις διασυνοριακές ανταλλαγές με τη Νότια Κορέα, ανακοίνωσε η Σεούλ, σε μία ακόμα αντιπαράθεση των δύο κρατών.

«Η Βόρεια Κορέα ανατίναξε τμήματα των οδών Γκιεόνγκι και Ντονγκάε βόρεια της στρατιωτικής γραμμής οριοθέτησης», ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο των νοτιοκορεατικών ενόπλων δυνάμεων χρησιμοποιώντας την επίσημη ορολογία για τα σύνορα μεταξύ των δύο κορεατικών κρατών.

Ως απάντηση, οι νοτιοκορεατικές δυνάμεις προχώρησαν σε «απαντητικά πυρά» στο έδαφός τους, νοτίως της αποστρατικοποιημένης ζώνης, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Ο βορειοκορεατικός στρατός είχε επιβεβαιώσει στις 9 Οκτωβρίου πως θα κόψει «οριστικά» τους συμβολικούς οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες που συνδέουν τις δύο χώρες και πως θα κατασκευάσει «ισχυρές αμυντικές δομές» κατά μήκος των συνόρων.

Σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό επιτελείο, η Βόρεια Κορέα είχε ήδη τοποθετήσει νάρκες και φράγματα κατά μήκος των συνόρων και σήμερα έκανε επιπλέον εργασίες με βαρύ εξοπλισμό.

Στην πράξη, τα σύνορα μεταξύ των δύο κορεατικών κρατών είναι κλειστά. Από το τέλος του πολέμου το 1953, οι δύο διακορεατικές οδοί και οι δύο διακορεατικές σιδηροδρομικές γραμμές δεν έχουν ανοίξει ξανά παρά μόνο στη διάρκεια σύντομων περιόδων ύφεσης.

🇰🇵🇰🇷#BREAKING: NORTH KOREA DESTROYS SECTIONS OF ROADS AND RAILWAY LINES ALONG ITS BORDER pic.twitter.com/vW9xF84lC2

