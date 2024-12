Νέα Υόρκη: Δολοφόνησαν τον CEO της ασφαλιστικής UnitedHealthcare

Το αφεντικό της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ασφάλισης υγείας στις ΗΠΑ, της UnitedHealthcare, σκοτώθηκε από πυροβολισμούς που δέχθηκε την Τετάρτη στο κέντρο του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο 50χρονος Μπράιαν Τόμσον, ο όμιλος του οποίου απασχολεί 440.000 εργαζομένους, με ετήσιο κύκλο εργασιών 371 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πυροβολήθηκε γύρω στις 7 π.μ. (14:00 ώρα Ελλάδας) κοντά σε ξενοδοχείο στο κέντρο του Μανχάταν και υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο της Νέας Υόρκης Pix 11 New York.

Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, η αστυνομία της Νέας Υόρκης απλώς επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε αυτήν την επιχειρηματική συνοικία.

NEW: UnitedHealthcare CEO Brian Thompson shot and k*lled in Manhattan by a man in a black mask.

The 50-year-old CEO was outside of the Hilton hotel when a man came up to him and shot him in the chest.

The masked man, who had a grey backpack on, then fled into a nearby… pic.twitter.com/umBPdGby17

— Collin Rugg (@CollinRugg) December 4, 2024