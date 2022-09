Νέα «πυρά» Ερντογάν: «Η Ελλάδα δεν είναι ίση με την Τουρκία»

Στις «προκλήσεις» της Ελλάδας αναφέρθηκε για ακόμη μία φορά ο τούρκος πρόεδρος Ρεζτέπ Ταγίπ Ερντογάν τη Δευτέρα διαμηνύοντας, παράλληλα, ότι η Αγκυρα δεν θα σταματήσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της.

«Γνωρίζουμε καλά ότι οι πραγματικές προθέσεις εκείνων που προκάλεσαν και εξαπέλυσαν έλληνες πολιτικούς εναντίον μας είναι να εμποδίσουν το πρόγραμμά μας για την οικοδόμηση μιας μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν στις δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην τουρκική πρωτεύουσα.

Υποστήριξε ότι η Τουρκία παρακολουθεί τις πολιτικές της Ελλάδας που είναι γεμάτες «προκλήσεις» και πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του θα υπερασπιστεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας έναντι της Ελλάδας, «χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα» που έχει στη διάθεσή της.

Ισχυρίστηκε, άλλωστε, ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την Τουρκία –«ούτε πολιτικά, ούτε οικονομικά, ούτε στρατιωτικά»– και επεσήμανε ότι η Ελλάδα δεν είναι και δεν μπορεί να είναι ισότιμος και συνομιλητή» της.

Εξάλλου, ο Ερντογάν επέμεινε, ουσιαστικά, στους ισχυρισμούς που διατύπωσε η τουρκική πλευρά την Κυριακή, μέσω των φωτογραφιών που παρουσίασε το πρακτορείο Anadolu, για παρουσία στρατιωτικών οχημάτων σε ελληνικά νησιά, λέγοντας, μεταξύ άλλων ότι «οι αναπτύξεις στρατευμάτων –που μοιάζουν με κατοχή– ξένων χωρών σε όλη την Ελλάδα θα έπρεπε βασικά να ενοχλούν τον ελληνικό λαό, όχι εμάς».

Turkish President Erdogan:

– Greece aren't at our level as they're not our equal politically, economically or militarily

– Foreign military build-up across Greece should disturb Greek people, not us

– Greece will be held accountable for people it left to die in Mediterranean pic.twitter.com/LgvP9iLVZk

