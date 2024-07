Mητσοτάκης στο Politico: Η θέση του Επιτρόπου για τη Μεσόγειο και ο leader of leaders στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Στις προσδοκίες της Ελλάδας για το χαρτοφυλάκιο του επόμενου έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Ενωση, αλλά και στον δικό του ρόλο στην επόμενη ημέρα της ηνωμένης Ευρώπης μετά και τις αποχωρήσεις ευρωπαίων ομολόγων του από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την επανεκλογή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην προεδρία της Κομισιόν για μία ακόμη πενταετή θητεία, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Politico.

«Θα ήθελα ένα χαρτοφυλάκιο που θα αντανακλά από τη μία την πρόοδο που έχει κάνει οικονομικά η Ελλάδα και από την άλλη τη στρατηγική θέση που έχει η Ελλάδα στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ», υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός και στο ερώτημα αν η ιδανική για την Αθήνα θέση στην Κομισιόν θα ήταν η νεοσύστατη του Επιτρόπου για τη Μεσόγειο (όπως την παρουσίασε στην ομιλία της προ ημερών στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλιου, η ίδια η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν), διευκρίνισε:

«Δεν εννοώ αυτό, αλλά αυτό που λέω είναι ότι υπάρχουν άλλα χαρτοφυλάκια που θα μπορούσαν να ανταποκρίνονται σε αυτά που θέλουμε. Πιστεύω ότι είναι καλή ιδέα να έχουμε Επίτροπο για τη Μεσόγειο. Εκτιμώ ότι τελικά τη θέση θα καταλάβει εκπρόσωπος χώρας της Μεσογείου. Δεν δηλώνω προτίμηση γιατί υπάρχουν άλλα χαρτοφυλάκια που θα μπορούσαν να μας ενδιαφέρουν πολύ και στην τελική είναι μια απόφαση που θα κάνει η πρόεδρος της Κομισιόν».

Οσο για το ποιος θα είναι τελικά ο επόμενος έλληνας Επίτροπος (με δεδομένο ότι η πρόεδρος της Κομισιόν έχει ζητήσει από κάθε κράτος-μέλος το ορισμό μίας γυναίκας και ενός άνδρα υποψηφίου) το Politico επικαλείται τις πληροφορίες και τα ονόματα που έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας στον ελληνικό Τύπο (περισσότερα εδώ).

Κατά τα άλλα, και αφού υπενθυμίζει ότι η επανεκλογή Φον ντερ Λάιεν ήταν αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων στις οποίες συμμετείχε ο έλληνας Πρωθυπουργός, το Politico σχολιάζει για τον (ευρωπαϊκό) ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης:

«Δεδομένου ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας, Μακρόν, και ο καγκελάριος της Γερμανίας, Σολτς, είναι σε πιο αδύναμη θέση και στελέχη όπως ο πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Μαρκ Ρούτε, και ο βέλγος πρωθυπουργός Αλεξάντερ ντε Κροο έχουν αποχωρήσει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να τοποθετήσει τον εαυτό του στην πρώτη γραμμή» («Mitsotakis can position himself as a leader of leaders», είναι η διατύπωση που έχει επιλέξει στη συγκεκριμένη αναφορά του το Politico).

Στη συνέχεια της συνέντευξής του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι πλέον η Ελλάδα «δεν είναι πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης» και «είναι στο χέρι των συναδέλφων» του «να κρίνουν ποιος πραγματικά συνεισφέρει».

«Εναπόκειται στους συναδέλφους μου να κρίνουν ποιος συνεισφέρει πραγματικά. Προσπαθώ πάντα να προσθέτω αξία, όχι απλώς να μιλάω εκ μέρους της Ελλάδας, όπως πρέπει, αλλά και να κοιτάζω τη μεγάλη εικόνα και να προσπαθώ να λαμβάνω αποφάσεις, οι οποίες ενισχύουν την Ευρώπη. Ετσι αντιλαμβάνομαι τον ρόλο μου», περιγράφει.

H Ευρώπη -τονίζει ο Πρωθυπουργός ερωτηθείς για το πι πρέπει να περιμένει κανείς κατά τη δεύτερη θητεία Φον ντερ Λάιεν στο τιμόνι της Κομισιόν- πρέπει να κάνει μια δύσκολη συζήτηση για το πώς θα πληρώσει για το κλίμα, την ανταγωνιστικότητα και τις αμυντικές φιλοδοξίες της, υπάρχει ωστόσο μια «αντίφαση μεταξύ του βάθους των στόχων μας και των οικονομικών μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας».

Την ώρα που χώρες όπως η Πολωνία, η Γαλλία και η Ελλάδα, πιέζουν για κοινό δανεισμό για να επενδύσουν στην Αμυνα, η Γερμανία και η Ολλανδία μέχρι στιγμής έχουν εμποδίσει τη χρήση ομολόγων για την Αμυνα, σημειώνεται. Παραταύτα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει αισιόδοξος ότι μπορεί να πειστούν να αλλάξουν στάση, όπως πριν από λίγα χρόνια συμφώνησαν στον κοινό δανεισμό για να αντιμετωπιστεί το βαρύ πλήγμα που άφησε πίσω της η πανδημία.

«Ηταν ακριβώς η ίδια ιστορία πριν συμφωνήσουμε για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ειδικά τώρα, με όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ, δεν έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε αφελείς όσον αφορά όχι μόνο τη στρατηγική μας αυτονομία, αλλά την ικανότητά μας να χρηματοδοτούμε έργα κοινού ενδιαφέροντος σε τομείς όπως η Αμυνα», επισημαίνει στη σχετικη αναφορά του.

Κληθείς τέλος να σχολιάσει τις φήμες που ήθελαν τον ίδιο ως εναλλακτική της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αν τελικά΄δεν εξασφάλιζε την επανεκλογή της, καθώς και αν αυτό θα μπορούσε να αλλάξει σε πέντε χρόνια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρκέστηkε να δηλώσει ότι «πέντε χρόνια είναι πάνω από αιώνας στην πολιτική».

