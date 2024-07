Επανεκλογή Φον ντερ Λάιεν για μία ακόμη θητεία στην προεδρία της Κομισιόν με 401 ψήφους

Στην προεδρία της Κομισιόν για μία ακόμη πενταετή θητεία, επανεξελέγη με 401 ψήφους, κατά την ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η 65χρονη γερμανίδα υποψήφια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξασφαλίζοντας τη στήριξη -εκτός του ΕΛΚ- των Σοσιαλιστών, των Πρασίνων (τουλάχιστον από τη συντριπτική πλειoνότητα των ευρωβουλευτών-μελών τους) και του Renew.

Από την πλευρά της, η πολιτική ομάδα της Αριστεράς θέλησε να υποβάλει αίτημα αναβολής της ψηφοφορίας, επικαλούμενη απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ για την έλλειψη διαφάνειας στις συμβάσεις των εμβολίων -πρόταση η οποία και απορρίφθηκε.

Στη μυστική ψηφοφορία της Πέμπτης στο Στρασβούργο, σε σύνολο 707 ψηφισάντων ευρωβουλευτών, υπέρ της επανεκλογής Φον ντερ Λάιεν, όπως προαναφέρθηκε, ψήφισαν 401 (ξεπερνώντας έτσι με άνεση τον απαιτούμενο αριθμό των 361 ψήφων), κατά 284, 15 προτίμησαν την αποχή, ενώ υπήρξαν και επτά άκυρα.

Την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έσπευσε να συγχαρεί με ανάρτησή του στο Χ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θερμά συγχαρητήρια στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την επανεκλογή της στην προεδρία της Κομισιόν. Η εμπειρία και η ηγεσία της είναι ανεκτίμητες σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και να οικοδομούμε μια ισχυρότερη, πιο ανταγωνιστική και στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη», έγραψε στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός.

Warmest congratulations to @vonderleyen on her re-election as President of the @EU_Commission . Her experience and leadership are invaluable in these challenging times. We will continue to work together and build a stronger, more competitive & strategically autonomous Europe.

Λίγο μετά την επανεκλογή της, η Φον ντερ Λάιεν είπε σε συνέντευξη Τύπου: «Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

«Αυτή τη φορά είναι πολύ καλύτερα», δήλωσε εμφανώς ικανοποιημένη, αφού υπενθύμισε ότι το 2019 είχε εκλεγεί με μόλις εννέα ψήφους πάνω από το όριο της απόλυτης πλειοψηφίας.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι ένα «ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης», αλλά και η «αναγνώριση όλων όσων έχουμε προσπαθήσει μαζί», ανέφερε η Φον ντερ Λάιεν.

Οπως είπε η ίδια, τον επόμενο μήνα θα επικεντρωθεί στην στελέχωση του κολεγίου των Επιτρόπων της επόμενης πενταετίας και θα αποστείλει στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επιστολή με την οποία θα ζητά μια γυναίκα και έναν άνδρα υποψήφιο. Θα πραγματοποιήσει ακρόαση των υποψηφίων μετά τα μέσα Αυγούστου, είπε, ενώ ζήτησε ίσο αριθμό γυναικών και ανδρών Επιτρόπων για την επόμενη Επιτροπή.

Σχολιάζοντας το γεγονός ότι υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία των λεγόμενων φιλοευρωπαϊκών πολιτικών ομάδων της Ευρωβουλής, η Φον ντερ Λάιεν δεσμεύτηκε να εργαστεί όσο πιο εντατικά γίνεται με αυτούς που την στήριξαν. Με τις πολιτικές ομάδες που είναι «υπέρ της Ευρώπης, υπέρ της στήριξης της Ουκρανίας και υπέρ του κράτους δικαίου». Εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη της στην ομάδα των Πρασίνων που την στήριξαν. Η πολιτική ομάδα των Πρασίνων, που διαθέτει 53 ευρωβουλευτές, ανακοίνωσε λίγο πριν την έναρξη της ψηφοφορίας ότι θα στηρίξει την επανεκλογή της Φον ντερ Λάιεν.

Κληθείσα να σχολιάσει το «άνοιγμα» που είχε κάνει προς την Ακροδεξιά των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών και συγκεκριμένα προς τους ευρωβουλευτές της Τζόρτζια Μελόνι, οι οποίοι τελικά δεν την στήριξαν, η πρόεδρος της Επιτροπής απάντησε ότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας μιλά από μόνο του και δείχνει ότι η προσέγγισή της προς όλα τα κόμματα που είναι φιλοευρωπαϊκά, υπέρ της Ουκρανίας και υπέρ του κράτους δικαίου, ήταν η «σωστή».

«Ολοι μαζί εργαζόμαστε για μια ισχυρή Ευρώπη, για την ευημερία της οικονομίας μας, για κοινωνική δικαιοσύνη και την προστασία των ευρωπαίων πολιτών με κοινή άμυνα, αλλά κυρίως για την ενίσχυση της Δημοκρατίας μας», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν.

Σχετικά με το ενδεχόμενο επανεκλογής του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, η Φον ντερ Λάιεν είπε ότι ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα των εκλογών σε άλλες χώρες, το σημαντικό είναι να έχουμε μια «ισχυρή Ευρώπη».

Οπως είπε, αυτό προϋποθέτει τη μείωση των εξαρτήσεων, την οικοδόμηση συμμαχιών και την ενίσχυση των πλεονεκτημάτων που διαθέτουμε, την τόνωση των δικών μας δυνάμεων και ικανοτήτων.

Εξάλλου, η Φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι παραμένει ο στόχος για τερματισμό των πωλήσεων ως το 2035, των αυτοκινήτων που εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα και πρόσθεσε ότι η ΕΕ θα κάνει στοχευμένες τροποποιήσεις στην πολιτική για τα αυτοκίνητα για να επιτρέψει τα ηλεκτρικά.

Νωρίτερα, στην ομιλία της στο ΕΚ, πριν την ψηφοφορία, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσίασε το όραμά της για την Ευρωπαϊκή Ενωση της επόμενης πενταετίας μέσα από ένα έγγραφο 31 σελίδων.

Δεσμεύτηκε ότι πρώτη προτεραιότητα θα είναι η ανταγωνιστικότητα και η ευημερία των πολιτών, και σκοπός της να προτείνει νέες πολιτικές για το κλίμα και να επικεντρωθεί στην οικοδόμηση μιας «πραγματικής Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ενωσης».

«Θα προτείνουμε μια σειρά από αμυντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ξεκινώντας με μια ευρωπαϊκή αεροπορική ασπίδα και την άμυνα στον κυβερνοχώρο», αναφέρεται μεταξύ άλλων στο έγγραφο που δόθηκε νωρίτερα στη δημοσιότητα.

Choices are the hinges of destiny.

Let us make the choice of strength, of leadership and of Europe.

My address as candidate for the Presidency of the @EU_Commission ↓ https://t.co/ZSgqha8PY4

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 18, 2024