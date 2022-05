Mετά τη Σαντορίνη… business: Aνοιξε η αυλαία του Ελληνο-Σαουδαραβικού Επιχειρηματικού Φόρουμ

Μετά τη «γνωριμία» με τη μαγευτική Σαντορίνη, η τριήμερη επίσκεψη της πολυπληθούς σαουδαραβικής επιχειρηματικής αποστολής στην Ελλάδα, με επικεφαλής τον υπουργό Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, Καλίντ μπιν Αμπντουλαζίζ αλ Φαλίχ (Khalid bin Abdulaziz Al Falih), συνεχίζεται τη Δευτέρα με το Ελληνο-Σαουδαραβικό Επιχειρηματικό Φόρουμ στο ξενοδοχείο Intercontinental

Στο Ελληνο-Σαουδαραβικό Επιχειρηματικό Φόρουμ, που διοργανώνει η Enterprise Greece, θα παρουσιαστούν οι προοπτικές συνεργασίας στους εξής βασικούς τομείς:

α) Τουρισμός,

β) Ενέργεια/ Κατασκευές / Υποδομές,

γ) Καινοτομία και

δ) Αγροτοδιατροφή.

Παράλληλα με τις εργασίες του Φόρουμ, θα πραγματοποιηθούν στον χώρο του ξενοδοχείου διμερείς συναντήσεις όλων των υπουργών και υφυπουργών Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας, ενώ το Φόρουμ θα ολοκληρωθεί με την πραγματοποίηση B2B συναντήσεων.

Οι εργασίες του Φόρουμ άνοιξαν με τους χαιρετισμούς του υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για την Οικονομική Διπλωματία, Κώστα Φραγκογιάννη, του υπουργού Επενδύσεων και Ανάπτυξης, Αδωνι Γεωργιάδη και του υπουργού Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας.

HE @Khalid_AlFalih leads a high-level Saudi 🇸🇦 delegation from Government and Private sectors on a three-day official visit to #Greece🇬🇷 to bolster strategic partnerships and explore ways to enhance investment and trade relationships. pic.twitter.com/ijBqGu9mxT

— وزارة الاستثمار (@MISA) May 28, 2022