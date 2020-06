Μάρκους Ράσφορντ, ο «άγιος» των βρετανών μαθητών

Νερό στο όνομα του Μάρκους Ράσφορντ θα πίνουν εις το εφεξής χιλιάδες μη-προνομιούχοι μαθητές σχολείων ανά την βρετανική επικράτεια.

O νεαρός παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μέσω ανοιχτού γράμματος προς το βρετανικό κοινοβούλιο, έκανε έκκληση (και τελικά εισακούστηκε) να μην σταματήσουν τα δωρεάν γεύματα στα σχολεία, τα οποία έχουν ανάγκη περισσότερα από 200.000 παιδιά.

Η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον προσπαθούσε, τις προηγούμενες εβδομάδες, με κάθε τρόπο να μειώσει την κρατική επιχορήγηση στα σχολεία και μια από τις σκέψεις ήταν να σταματήσουν τα δωρεάν γεύματα που δίνονταν στα σχολεία, με τον 22χρονο επιθετικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να βγαίνει μπροστά στον αγώνα να συνεχιστεί η σίτιση των πιο άπορων μαθητών.

Αρχικά, ο ποδοσφαιριστής, έκανε έκκληση μέσω ανοιχτής επιστολής προς το βρετανικό κοινοβούλιο, να μην ψηφιστεί η συγκεκριμένη τροπολογία.

Μία ημέρα αργότερα, με ανάρτηση στα social media, έστειλε ξανά μήνυμα, ζητώντας να μην μειωθεί η κρατική επιχορήγηση, καθώς κι ο ίδιος ήταν κάποτε ανάμεσα στα παιδιά που είχαν ανάγκη από σίτιση.

«Όταν ξυπνάς το πρωί και κάνεις ένα ντους, για ένα δευτερόλεπτο σκέψου τους γονείς εκείνους που δεν έχουν νερό γιατί τους το έκοψαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Όταν ανοίγεις τη μηχανή να φτιάξεις ένα τσάι ή έναν καφέ, σκέψου τους γονείς που έπρεπε να ρυθμίσουν τους λογαριασμούς τους για τις οφειλές έχοντας χάσει τις δουλειές τους από την πανδημία. Όταν ανοίγεις το ψυγείο να πιεις λίγο γάλα, σταμάτα και σκέψου ότι οι γονείς τουλάχιστον 200.000 παιδιών δεν έχουν τίποτα στο δικό τους ψυγείο. Αναγνωρίστε ότι τα παιδιά σε ολόκληρη τη χώρα αναρωτιούνται αθώα “γιατί;”. Εννιά στα 30 παιδιά σε κάθε τάξη ρωτούν σήμερα “γιατί;”. Γιατί δεν έχει σημασία το μέλλον μας;», ήταν η συγκλονιστική ανάρτηση του νεαρού αθλητή.

1. When you wake up this morning and run your shower, take a second to think about parents who have had their water turned off during lockdown #maketheuturn

Τελικά, το πρωί της Τρίτης, η βρετανική κυβέρνηση έκανε πίσω και θα συνεχιστεί κανονικά η σίτιση στα σχολεία για έξι εβδομάδες και μέσα στο καλοκαίρι, χαροποιώντας προφανώς τον Ράσφορντ.

«Δεν ξέρω τι να πω. Δείτε τι μπορούμε να κάνουμε, όταν είμαστε όλοι μαζί. Αυτή είναι η Αγγλία του 2020», ανέφερε ο Ράσφορντ στο λογαριασμό του στο Τwitter.

Η επιστολή του Ράσφορντ: «Το 45% των παιδιών από μαύρες εθνοτικές ομάδες ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Αυτή είναι η Αγγλία το 2020»



«Την εβδομάδα που θα έπρεπε κανονικά να ξεκινήσει το Euro 2020, θέλω να θυμηθώ κάτι που μου συνέβη στις 27 Μαΐου 2016 στο Σάντερλαντ, τότε που πήρα το ρεκόρ του νεότερου παίκτη που σκόραρε με την εθνική ομάδα της Αγγλίας. Είδα το κοινό να κυματίζει σημαίες, έχοντας τη γροθιά στο στήθος, στο έμβλημα των “Τριών Λιονταριών”, και είχα μια μεγάλη αίσθηση υπερηφάνειας, όχι μόνο για τον εαυτό μου αλλά και για όλους εκείνους που με βοήθησαν να επιτύχω αυτόν τον στόχο και να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Καταλάβετε το: Χωρίς την καλοσύνη και τη γενναιοδωρία της κοινότητάς μου, δεν θα υπήρχε ο Ράσφορντ που βλέπετε σήμερα, ένας 22χρονος, ο οποίος έκανε καριέρα στο άθλημα που αγαπάει.

»Η ιστορία μου είναι μια ιστορία αρκετά συνηθισμένη σε πολλές οικογένειες: η μητέρα μου δούλευε όλη μέρα, κερδίζοντας έναν ελάχιστο μισθό προκειμένου να έχουμε πάντα ένα ζεστό γεύμα για δείπνο. Αλλά δεν ήταν αρκετό: το σύστημα δεν επέτρεπε σε οικογένειες όπως η δική μου να πετύχουν, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά δούλεψε. Βασιζόμασταν σε δωρεάν κουπόνια σχολικών γευμάτων, στην καλοσύνη των γειτόνων και των προπονητών. Θυμάμαι ξεκάθαρα τις επισκέψεις στο [συσσίτιο] Northern Moor για το χριστουγεννιάτικο δείπνο κάθε χρόνο. Και μόνο τώρα καταλαβαίνω τις τεράστιες θυσίες που έκανε η μητέρα μου.

»Αυτό το καλοκαίρι θα έπρεπε να ήταν ευτυχισμένο, γεμάτο γονείς και παιδιά να κυματίζουν σημαίες. Στην πραγματικότητα, το στάδιο Ουέμπλεϊ θα μπορούσε να γεμίσει δύο φορές με παιδιά που αναγκάστηκαν να χάσουν τα γεύματα κατά τη διάρκεια της πανδημίας λόγω της φτώχειας των οικογενειών τους. Υπάρχουν περίπου 200.000 από αυτά και αναρωτιέμαι αν θα είναι ποτέ υπερήφανα για τη χώρα τους τόσο πολύ που μια μέρα να φορούν τη φανέλα της εθνικής ομάδας και να τραγουδούν τον εθνικό ύμνο στις εξέδρες. Πριν από δέκα χρόνια ήμουν ένα από αυτά.

»Γνωρίζετε ότι συνεργάστηκα, τους τελευταίους μήνες, με το πρακτορείο διανομής τροφίμων Fare Share, για να καλύψω την απουσία δωρεάν σχολικών γευμάτων. Διανέμουμε τρία εκατομμύρια γεύματα την εβδομάδα στις πιο ευάλωτες οικογένειες στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Και αυτό δεν είναι ζήτημα πολιτικής, αλλά ανθρωπισμού. Θέλω να κοιτάξω στον καθρέφτη και να νιώσω ότι έχω κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσω τους πιο αδύναμους. Κανένα παιδί δεν πρέπει να κοιμάται πεινασμένο. Η φτώχεια είναι μια πολύ σοβαρή πανδημία στην Αγγλία και μπορεί να εκτείνεται σε γενιές αν δεν γίνει τίποτα. Από μια τάξη 30 παιδιών, τα 9 ζουν σε συνθήκες φτώχειας και η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί έως το 2022. Το 45% των παιδιών από μαύρες εθνοτικές ομάδες ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Αυτή είναι η Αγγλία το 2020.

»Σας ζητώ να ακούσετε τις ιστορίες των γονιών τους, γνωρίζω πολλούς που παλεύουν με την κατάθλιψη, δεν μπορούν να κοιμηθούν αφού ξαφνικά έχασαν την δουλειά τους. Θυσιάζουν τα γεύματά τους για τα παιδιά τους. Έχω διαβάσει tweets τις τελευταίες εβδομάδες: κάποιος έγραψε ότι αυτοί οι άνθρωποι «κάνουν παιδιά ενώ δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα». Το ίδιο θα μπορούσε να ειπωθεί για τη μητέρα μου, αλλά μεγάλωσα σε ένα στοργικό περιβάλλον. Ο άνδρας που βλέπετε μπροστά σας είναι ο καρπός της αγάπης ενός γονέα που θυσίασε όλα όσα είχε για την ευτυχία μου.

»Ως μαύρος που μεγάλωσε σε μια φτωχή οικογένεια στο προάστιο του Γουίδενσο, έχω καθήκον να ακουστεί η φωνή μου. Δεν θα ήμουν δίκαιος με τον εαυτό μου και με την κοινότητά μου αν δεν ήμουν εδώ για να ζητήσω βοήθεια. Σας ενθαρρύνω να δείξετε ανθρωπιά και να εγγυηθείτε δωρεάν κουπόνια γεύματος κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Είναι επείγον ζήτημα: τα μάτια του έθνους εστιάζονται σε εσάς».

Η επιστολή του Ράσφορντ εστάλη λίγες ώρες μετά την 11η Ιουνίου, όταν και ανακοινώθηκε επισήμως πως ο 22χρονος ποδοσφαιριστής, από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα, και σε συνεργασία με τη φιλανθρωπική οργάνωση FareShare Uk, κατάφερε να συγκεντρώσει 20 εκατομμύρια λίρες προκειμένου να διανεμηθούν τρία εκατομμύρια γεύματα σε ευάλωτες οικογένειες και παιδιά.

Γράφοντας στο Twitter ο Ράσφορντ είπε:

«Έχω καταπληκτικά νέα! Είχαμε ένα στόχο στον οποίο κατά το τέλος του Ιουνίου θα ήμασταν ικανοί να προμηθεύσουμε τους ευάλωτους ανθρώπους με 3 εκατομμύρια γεύματα σε όλη την έκταση του Ηνωμένου Βασιλείου. Σήμερα φτάσαμε τον οικονομικό μας στόχο για να παρέχουμε αυτά τα γεύματα. Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη. Και ενώ πανηγυρίζω για αυτό το γεγονός, υπάρχουν πολλά ακόμα παραπάνω να γίνουν. Εμπιστευτείτε με όταν λέω ότι θα συνεχίσω να παλεύω μέχρι κανένα παιδί στο Ηνωμένο Βασίλειο να μην ανησυχεί για το από πού έρχεται το επόμενο γεύμα του. Αυτή είναι η Αγγλία του 2020 και οι οικογένειες χρειάζονται βοήθεια».

Guys, I have AMAZING news!! 😬😬😬 We had a goal that by end of June @fareshareuk would be able to supply 3million meals to vulnerable people across the UK. TODAY we have met the financial goal to provide these meals. Thank you all SO much for the support (1)

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) June 11, 2020