Μαραθώνιος κατά του κορονοϊού: Συγκεντρώθηκαν 7,4 δισ. ευρώ

Στη συγκέντρωση του ποσού των 7,4 δισ. ευρώ (8 δισ. δολαρίων ΗΠΑ) για την ανάπτυξη και την καθολική χρήση εμβολίων καθώς και διαγνωστικών και θεραπευτικών μέσων κατά του κορονοϊού, κατέληξε ο διαδικτυακός μαραθώνιος που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη συμμετοχή των περισσότερων κρατών του κόσμου, πλην των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

Από το σύνολο των χρημάτων τα 4 δισ. ευρώ τα έδωσαν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δωρητές σε αυτήν τη σχεδόν παγκόσμια προσπάθεια έγιναν ακόμα και φυσικά πρόσωπα και φιλανθρωπικά ιδρύματα όπως το «Ίδρυμα Μπίλ και Μελίντα Γκέιτς» που έδωσε 100 εκατ. ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέβαλε με το ποσόν του 1 δισ. ευρώ ενώ από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, η Ιταλία συνεισφέρει 140 εκατ. ευρώ, η Γαλλία 500 εκατ., η Γερμανία 525 εκατ., η Ισπανία 125 εκατ. και η Ολλανδία 192 εκατ. ευρώ.

Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης με σχετικό tweet του ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα συνεισφέρει το ποσό των 3 εκατ. ευρώ.

Discovering a vaccine for Covid-19 is one of the main challenges we face. Yet this is not enough. It should be available and affordable to the entire global population – it should be declared a global public good. Greece pledges €3 million to our common effort. #GlobalResponse pic.twitter.com/UoQqGH3T2r

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 4, 2020