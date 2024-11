Μα τι κάνει η Νότιγχαμ Φόρεστ;

Κοιτάζεις τη βαθμολογία της Πρέμιερ Λιγκ και σκέφτεσαι πως -δεν μπορεί- κάποιο λάθος θα έχει γίνει. Λίβερπουλ 25, Μάντσεστερ Σίτι 23, Νότιγχαμ Φόρεστ 19. Την τελευταία φορά που η Φόρεστ βρέθηκε στην τρίτη θέση της κατάταξης, ήταν αρχές Σεπτεμβρίου του 1998. Τότε που το Google έκανε τα πρώτα του βήματα, και το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι γνώσεων «Who Wants To Be A Millionaire» (Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος) έκανε πρεμιέρα στη βρετανική TV.

Κανένα λάθος. Είκοσι έξι χρόνια (και κάτι) μετά, η Φόρεστ σκαρφάλωσε ξανά σε αυτή τη βαθμολογική θέση νικώντας τη Γουέστ Χαμ (3-0) στο κυριακάτικο ματς της 10ης αγωνιστικής. Ηταν η μεγαλύτερη -σε σκορ- νίκη της μετά το 1996. Η τρίτη διαδοχική στην Πρέμιερ Λιγκ, για πρώτη φορά μετά το 1999.

«Απίστευτο», έγραψε ο επίσημος ιστότοπος της Πρέμιερ Λιγκ στο Χ (Twitter) για την εκπληκτική πορεία της Φόρεστ στο εφετινό πρωτάθλημα – την καλύτερη εδώ και τρεις δεκαετίες, από τη σεζόν 1994-1995. «Forest are back» (Η Φόρεστ επέστρεψε), ήταν το σύνθημα που δονούσε το «Σίτι Γκράουντ» στη διάρκεια του αγώνα.

Η ατμόσφαιρα ήταν πανηγυρική και πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. «Forza Garibaldi», έγραφε ένα banner στο Trent End, διατυμπανίζοντας τον επαναστατικό χαρακτήρα του Νότιγχαμ από την εποχή του Ρομπέν των Δασών. Το τεράστιο πανό που ξεδίπλωσαν οι φανατικοί οπαδοί, έδειχνε τον Βαγγέλη Μαρινάκη να ανεμίζει ένα κασκόλ της Φόρεστ στο υψωμένο του χέρι με φόντο το δημαρχείο της πόλης. Και δίπλα του ήταν κρεμασμένο ένα άλλο, το οποίο επίσης αφορούσε τον έλληνα ιδιοκτήτη του συλλόγου: «Μια φορά επαναστάτης, για πάντα επαναστάτης».

Οταν ο Μαρινάκης εξαγόρασε τη Νότιγχαμ Φόρεστ, τον Μάιο του 2017, η ομάδα κινδύνευε με υποβιβασμό στη League One, τη Γ’ Κατηγορία της Αγγλίας, στην οποία είχε βρεθεί και στο παρελθόν για τρεις σεζόν. Ζούσε με τις μακρινές αναμνήσεις των δυο διαδοχικών Κυπέλλων Πρωταθλητριών (1979, 1980) και του τίτλου της Πρέμιερ Λιγκ (1978), που είχε κατακτήσει με προπονητή τον θρυλικό Μπράιαν Κλαφ. Βίωνε ένα δράμα. Μια πενταετία μετά, το 2022, πανηγύρισε τον προβιβασμό της στην Α’ Κατηγορία έπειτα από μια περιπέτεια που κράτησε 23 ολόκληρα χρόνια.

Ο Μαρινάκης είχε δηλώσει, τότε, ότι ο επόμενος στόχος ήταν η επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν τον πίστεψαν ούτε οι πιο αισιόδοξοι οπαδοί της. Πώς θα μπορούσαν; Πριν από τρία χρόνια τέτοια εποχή, σημειώνει το Athletic, η Φόρεστ βρισκόταν στη 18η θέση της Τσάμπιονσιπ (Β’ Κατηγορία). Μόλις πριν από μερικούς μήνες, στο τέλος της περασμένης σεζόν, πάλευε να αποφύγει έναν νέο υποβιβασμό – τερμάτισε 17η. Κανείς δεν περίμενε ένα τέτοιο άλμα.

Σήμερα έχει να επιδείξει πέντε νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και μόλις μια ήττα. Μόνο δύο ομάδες στην Πρέμιερ Λιγκ έχουν περισσότερες νίκες: η Λίβερπουλ (8) και η Μάντσεστερ Σίτι (7). Η αμυντική λειτουργία αγγίζει το τέλειο. Η Φόρεστ διαθέτει τη δεύτερη καλύτερη άμυνα στο τουρνουά, με παθητικό 7 γκολ. Μόνο η πρωτοπόρος Λίβερπουλ έχει δεχθεί λιγότερα τέρματα (6). Ενας από τους πιο περήφανους άθλους της εφέτος ήταν η νίκη της στο «Ανφιλντ», τον Σεπτέμβριο (η πρώτη της σε αυτό το γήπεδο σε αγώνα πρωταθλήματος μετά το 1969), που είναι και η μοναδική -μέχρι στιγμής- ήττα της Λίβερπουλ.

Στο 1/4 του πρωταθλήματος έχει αφήσει πίσω της, την Αρσεναλ, την Τσέλσι, την Αστον Βίλα, την Τότεναμ, τη βαθύπλουτη Νιούκαστλ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία έχει συγκεντρώσει 7 βαθμούς λιγότερους. Προς το παρόν, είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα της εφετινής Πρέμιερ Λιγκ. Καμία άλλη δεν τα έχει καταφέρει τόσο καλύτερα από ό,τι αναμενόταν.

Ο 50χρονος πορτογάλος προπονητής της, Νούνο Εσπίριτο Σάντο, ο οποίος την ανέλαβε τον περασμένο Δεκέμβριο, έχει στα σκαριά ένα «θαύμα». Αλλά, ακόμη κι αν στο τέλος η Φόρεστ δεν κατορθώσει να βγει στην Ευρώπη για πρώτη φορά μετά το 1995, οι οπαδοί της απολαμβάνουν κάθε στιγμή παρακολουθώντας την καλύτερη εκδοχή της ομάδας τους εδώ και σχεδόν 30 χρόνια.

