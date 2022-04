Επικοινωνία Μητσοτάκη – Μπλίνκεν για την Ουκρανία

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Αντονι Μπλίνκεν είχε το απόγευμα της Μ. Πέμπτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε λόγο για «δημιουργική συζήτηση» με τον επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως η Ελλάδα και οι ΗΠΑ συνεχίζουν τη στενή τους συνεργασία, ως σύμμαχοι στο NATO, απέναντι στις απρόκλητες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία.

Constructive discussion with @SecBlinken. Greece and the U.S. continue our close coordination as NATO Allies against Russia’s unprovoked military attacks on Ukraine.

