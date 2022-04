LIVE: O Πούτιν απειλεί την ΕΕ με οικονομικό χειμώνα

Η 37η ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία ανέτειλε με τον πόλεμο πλέον να μαίνεται σε δύο διαφορετικά πεδία: στα ουκρανικά εδάφη, όπου ο στρατός του Πούτιν φαίνεται να περιορίζει το ενδιαφέρον του στα ανατολικά και στη διεθνή οικονομία, με τον ρώσο πρόεδρο να απειλεί την ΕΕ με έναν μακρύ ρωσικό οικονομικό χειμώνα…

10:09 Η πολιορκημένη Μαριούπολη παραμένει κλειστή για όποιον θέλει να εισέλθει και είναι «πολύ επικίνδυνο» για όποιον επιχειρήσει να φύγει, όπως είπε ύμβουλος του δημάρχου της στρατηγικής σημασίας πόλης-λιμάνι της νότιας Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τον Πέτρο Αντριουστσένκο, οι ρωσικές δυνάμεις παρεμποδίζουν ακόμη και την μικρότερη ποσότητα ανθρωπιστικών προμηθειών από το να φθάσει στους εγκλωβισμένους κατοίκους, καθιστώντας σαφές ότι δεν άνοιξε «ανθρωπιστικός διάδρομος», όπως είχε σχεδιαστεί

! 09:30 Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ προειδοποίησε ότι η χώρα του, μεγάλη εξαγωγός σιτηρών, ενδέχεται να περιορίσει τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων μόνο στα «φιλικά» κράτη, μετά τις κυρώσεις που επέβαλε η Δύση στη Μόσχα για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Ο Μεντβέντεφ, που είναι αναπληρωτής γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, δήλωσε ότι θα ήθελε να παρουσιάσει «κάποια απλά αλλά σημαντικά στοιχεία για την επισιτιστική ασφάλεια στη Ρωσία».

Τα περισσότερα από αυτά αποτελούν μέρος της γεωργικής πολιτικής της χώρας επί χρόνια.

«Θα παρέχουμε διατροφικά και γεωργικά προϊόντα στους φίλους μας», τόνισε ο Μεντβέντεφ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ευτυχώς έχουμε πολλούς και δεν βρίσκονται στην Ευρώπη ή τη Βόρεια Αμερική».

!! 07:18 Δύο στρατιωτικά ελικόπτερα της Ουκρανίας έπληξαν εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη ρωσική πόλη Μπελγκορόντ σήμερα αφού πέρασαν τα σύνορα των δύο εμπόλεμων χωρών εκτελώντας πτήση σε μικρό ύψος, δήλωσε ο περιφερειάρχης Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας της πυρκαγιάς που προκάλεσε η επιδρομή, πρόσθεσε ο Γκλάντκοφ.

Πρόκειται για την πρώτη πυραυλική επίθεση σε ρωσικό έδαφος από τους Ουκρανούς, σε ένα ακόμη επεισόδιο του πολέμου που δείχνει αφενός την πίεση που δέχονται οι ρωσικές δυνάμεις και αφετέρου τις δυνατότητες που πλέον έχουν οι ουκρανικές.

! 07:00 Η κυβέρνηση της Ρωσίας δεν έχει πρόθεση να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τερματίσει τις κυρώσεις που της επέβαλε και έχει επαρκή «περιθώρια ασφαλείας», δήλωσε σήμερα ανώτερο στέλεχος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Η ΕΕ δεν είναι το κέντρο του σύμπαντος», είπε ο Νικολάι Κόμπρινετς, επικεφαλής του τμήματος ευρωπαϊκής συνεργασίας στο ρωσικό υπ. Εξωτερικών.

06:01 Οι Financial Times σημειώνουν στο πρωτοσέλιδό τους την ενέργεια του Τζο Μπάιντεν να απευελυθερώσει ένα εκατ. βαρέλια ημερησίως από τα στρατηγικά αποθέματα των ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση.

05:30 Τις ανατιμήσεις σε μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών καταδεικνύει στο πρωτοσέλιδό της η λαϊκή Daily Mirror, καλώντας το υπουργείο Οικονομικών να λάβει μέτρα.

05:16 Το Πεντάγωνο προβλέπει παρατεταμένο πόλεμο.

Η επικέντρωση της ρωσικής πολεμικής προσπάθειας στο Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία, όπου οι ρωσικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν εμπειροπόλεμες ουκρανικές στρατιωτικές μονάδες, αφήνει να εννοηθεί ότι η σύρραξη θα είναι «παρατεταμένη», πως μπορεί να διαρκέσει πολλούς μήνες ακόμη, έκρινε το αμερικανικό Πεντάγωνο.

«Αν πράγματι δίνουν την προτεραιότητα στην περιφέρεια του Ντονμπάς (…), όπου δεν είχαν πολεμήσει εδώ και οκτώ χρόνια, όπου υπάρχουν πολλοί ουκρανοί στρατιώτες, που είναι πολύ ενεργοί, αυτό μπορεί να διαρκέσει λιγάκι», είπε στον Τύπο ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας Τζον Κέρμπι.

«Δεν θα είναι ζήτημα ημερών ή εβδομάδων, μπορεί να διαρκέσει πολύ περισσότερο, αν και είναι ακόμη δύσκολο να ξέρουμε», πρόσθεσε.

!! 05:02 Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοινώνει το τέλος μιας εποχής: Η περίοδος της συνεργασίας της Ρωσία με τη Δύση τελείωσε, λέει.

Εν μέσω της συνέχισης του πολέμου στην Ουκρανία, οι διπλωματικές προσπάθειες για να τερματιστεί η σύρραξη συνεχίζονται, όπως όμως και η ανταλλαγή κατηγοριών ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση, με την πρόοδο να παραμένει ζητούμενο.

Ο ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε τη Δύση ότι αναζητεί νέα προσχήματα για να ανακοινώσει κυρώσεις στη χώρα του, τόνισε ότι τα τιμωρητικά μέτρα άνευ προηγουμένου που εφαρμόζει είχαν ετοιμαστεί εκ των προτέρων και θα επιβάλλονταν «σε κάθε περίπτωση».

Επιμένοντας ότι η Ρωσία δεν είναι διατεθειμένη να θυσιάσει ποτέ «τα εθνικά της συμφέροντα και τις παραδοσιακές της αξίες» ο Πούτιν είπε πως μολονότι δεν θα γίνει «κλειστή χώρα», δεν θα επιδιώξει καμία περαιτέρω συνεργασία με δυτικές εταιρείες στο άμεσο μέλλον.

03:45 Η κυβέρνηση της Ρωσίας θα ανταποδώσει τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλεί τα 27 κράτη μέλη της να συνειδητοποιήσουν ότι η αναμέτρηση με τη Μόσχα δεν είναι προς το συμφέρον της, δήλωσε ανώτερος ρώσος διπλωμάτης, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Οι ενέργειες της ΕΕ δεν θα μείνουν αναπάντητες (…). Οι ανεύθυνες κυρώσεις που επέβαλαν οι Βρυξέλλες ήδη επηρεάζουν αρνητικά την καθημερινή ζωή των απλών Ευρωπαίων», είπε στο πρακτορείο ο Νικολάι Κόμπρινετς, ανώτερος αξιωματούχος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

03:38 Ο ρωσικός στρατός έχει σκοπό να συνεχίσει τη δραστηριότητά του και να εδραιώσει την παρουσία του σε ανατολικούς και νότιους τομείς της Ουκρανίας, ανέφερε το ουκρανικό γενικό επιτελείο σε νέο ενημερωτικό δελτίο του.

Έκανε λόγο για προσπάθειες των Ρώσων να στήσουν κυβερνητικό μηχανισμό στις κατεχόμενες περιοχές του Ντανιέτσκ, του Λουγκάνσκ, της Ζαπορίζιας και της Χερσώνας. Οι μάχες αναμένεται να συνεχιστούν στις περιοχές αυτές, συνέχισε.

01:40 Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είπε πως η κυβέρνησή του έχει «ενδείξεις» πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν «απέπεμψε ή έθεσε σε κατ’ οίκον κράτηση ορισμένους συμβούλους του», αν και αναγνώρισε πως δεν υπάρχουν «ατράνταχτες αποδείξεις» γι’ αυτό.

Δήλωσε ακόμη πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν «μοιάζει απομονωμένος».

Όμως ταυτόχρονα ο αμερικανός πρόεδρος σημείωσε πως υπάρχει «πολλή σεναριολογία» γύρω από τον ρώσο ομόλογό του και εκτίμησε πως ίσως δεν πρέπει να «δίνεται και πολλή βαρύτητα» στις πληροφορίες για την κατάσταση στη Μόσχα.

Ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Νεντ Πράις μίλησε για «πληροφορίες» από ανοικτές πηγές –με άλλα λόγια, όχι από υπηρεσίες πληροφοριών– κατά τις οποίες ρώσοι αξιωματούχοι «παραμερίστηκαν, απομακρύνθηκαν» ή τέθηκαν «σε κατ’ οίκον κράτηση».

00:34 Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα ανακοίνωσε ότι μεταβαίνει στο Κίεβο.

On my way to Kyiv 🇺🇦

На шляху до Києва 🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/8fz43BkapJ

— Roberta Metsola (@EP_President) March 31, 2022