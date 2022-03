LIVE: Μαριούπολη όπως… Συρία

Ενώ υπάρχουν ελπίδες για μια κάποια συνεννόηση μεταξύ Κιέβου και Μόσχας -καθώς οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συναντώνται στην Κωνσταντινούπολη υπό την αιγίδα του νέου «παίκτη» στη γεωπολιτική σκηνή, του Ταγίπ Ερντογάν-, οι μάχες και οι καταστροφές μαίνονται στις ουκρανικές πόλεις. Επίκεντρο του δράματος η ιστορική Μαριούπολη, έδρα μέχρι πριν από μόλις λίγες εβδομάδες μιας ακμάζουσας κοινότητας ελλήνων ομογενών…

08:48 Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επανέλαβε ότι η Ρωσία δεν σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Κανείς δεν σκέφτεται να χρησιμοποιήσει, (…) (δεν εξετάζεται) καν την ιδέα να χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα», τόνισε ο Πεσκόφ μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο PBS χθες.

«Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι όλοι οι στόχοι της ειδικής στρατιωτικής μας επιχείρησης στην Ουκρανία θα επιτευχθούν. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία επ’ αυτού», πρόσθεσε.

«Όμως οποιαδήποτε εξέλιξη στην επιχείρηση φυσικά δεν αποτελεί λόγο για τη χρήση πυρηνικών όπλων», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

08:05 O oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε για μία ακόμη φορά από τις δυτικές χώρες να αυστηροποιήσουν άμεσα τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, επιβάλλοντάς της μεταξύ άλλων και εμπάργκο στις πωλήσεις πετρελαίου.

Σε βίντεο που ανήρτησε στο Διαδίκτυο, απευθυνόμενος στους Ουκρανούς, ένας εμφανώς οργισμένος Ζελένσκι κατήγγειλε ότι η Δύση δεν υπολόγισε σωστά πέρυσι και καθυστέρησε να επιβάλει κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, ένα μέτρο το οποίο, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, θα μπορούσε να έχει αποτρέψει την εισβολή στη χώρα του.

«Ενας ευρείας κλίμακας πόλεμος έχει ξεκινήσει. Τώρα ακούγονται πολλές νύξεις και προειδοποιήσεις για ενδεχομένως σκληρότερες κυρώσεις, όπως εμπάργκο στις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου στην Ευρώπη στην περίπτωση που η Ρωσία χρησιμοποιήσει χημικά όπλα», επεσήμανε ο Ζελένσκι στο βίντεο στο οποίο φαίνεται κάποιες στιγμές να χτυπά τα χέρια του στο τραπέζι που βρίσκεται μπροστά του.

«Απλώς δεν υπάρχουν λέξεις (…) Εμείς, οι άνθρωποι που παραμένουμε ζωντανοί, πρέπει να περιμένουμε. Όλα όσα έχει ήδη κάνει ο ρωσικός στρατός δεν δικαιολογούν την επιβολή πετρελαϊκού εμπάργκο; Οι βόμβες φωσφόρου δεν τη δικαιολογούν; Ένα βομβαρδισμένο χημικό εργοστάσιο ή ένα βομβαρδισμένο πυρηνικό εργοστάσιο δεν τη δικαιολογούν;»

06:27 Ο Γκέρχαρντ Σρέντερ, άλλοτε καγκελάριος της Γερμανίας και ηγέτης του SPD, δεν έχει απαντήσει έως τώρα στο τελεσίγραφο που του απηύθυνε το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, απαιτώντας να παραιτηθεί από υψηλόβαθμες θέσεις που καταλαμβάνει σε ρωσικές κρατικές επιχειρήσεις, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι δεσμοί του Σρέντερ με το Κρεμλίνο –θεωρείται πως διατηρεί πολυετή στενή φιλική σχέση με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν– και οι θέσεις του στα διοικητικά συμβούλια ρωσικών δημόσιων επιχειρήσεων προκαλούσαν για χρόνια πολεμικές στη Γερμανία. Η εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου όμως είχε συνέπεια να αυξηθεί κατακόρυφα η πίεση που του ασκείται.

Ο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, συμπρόεδρος του SPD, ρωτήθηκε από τον ειδησεογραφικό ιστότοπο t-online εάν ο πρώην καγκελάριος έχει απαντήσει στην επιστολή που του απηύθυνε.

«Όχι, όχι ακόμη», απάντησε. «Σαφώς έχουμε αποστασιοποιηθεί πολιτικά», πρόσθεσε.

06:01 Το πρωτοσέλιδο των Financial Times με τρεις ειδήσεις σχετικές με τον πόλεμο στην Ουκρανία:

– Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακτούν εδάφη. Οντως ο δήμαρχος του Ιρπίν, κοντά στο Κίεβο, δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ανέκτησαν τον πλήρη έλεγχο της πόλης, που αποτέλεσε ένα από τα κύρια σημεία των μαχών με τα ρωσικά στρατεύματα κοντά στην πρωτεύουσα.

– Οι Βρετανοί θα βιώσουν «ένα ιστορικό σοκ στα εισοδήματά τους», εξαιτίας του πολέμου. Την προειδοποίηση αυτή για δραματική αύξηση του κόστους ζωής έκανε ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας Αντριου Μπέιλι.

– Ο ρώσος ολιγάρχης Ρομάν Αμπράμοβιτς και ουκρανοί διαπραγματευτές εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης έπειτα από συνάντηση που είχαν στα μέσα Μαρτίου, όταν γίνονταν προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου για ειρήνευση (διαβάστε περισσότερα εδώ).

03:43 Η εισβολή του στρατού της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι «επανάληψη» όσων συνέβησαν στη Συρία, με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τον «πολλαπλασιασμό των εγκλημάτων πολέμου» τον ένα μήνα και πλέον που διαρκεί η ένοπλη σύρραξη, τόνισε η Διεθνής Αμνηστία, που δίνει στη δημοσιότητα στο Γιοχάνεσμπουργκ την ετήσια έκθεσή της (2021-2022).

«Αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία είναι επανάληψη όσων είδαμε στη Συρία», έκρινε η γενική γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας, Ανιές Καλαμάρ, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο. Διαπράττονται «εσκεμμένες επιθέσεις εναντίον πολιτικών υποδομών, κατοικιών», βομβαρδισμοί σχολείων, κατήγγειλε και κατηγόρησε τη Ρωσία πως επιτρέπει να οργανώνονται ανθρωπιστικοί διάδρομοι μεν, αλλά τους μετατρέπει κατόπιν σε «παγίδες θανάτου».

02:02 Μισθοφόροι του ρωσικού ομίλου Wagner έχουν αναπτυχθεί στην ανατολική Ουκρανία, ανέφερε χθες Δευτέρα το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, εκτιμώντας ότι πάνω από 1.000 μαχητές της διαβόητης παραστρατιωτικής οργάνωσης θα εμπλακούν ή εμπλέκονται ήδη στον πόλεμο.

«Η ρωσική ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία Όμιλος Βάγκνερ αναπτύχθηκε στην ανατολική Ουκρανία», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, στην τελευταία ενημέρωσή του για την κατάσταση στην Ουκρανία.

00:45 Η Μόσχα κατήγγειλε ως «απολύτως απαράδεκτα» τα σχόλια του επικεφαλής της κροατικής διπλωματίας Γκόρνταν Γκρλιτς Ράντμαν, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν «διέπραξε εγκλήματα πολέμου» στην Ουκρανία.

«Η ρωσική πλευρά έκανε διάβημα διαμαρτυρίας στο Ζάγκρεμπ», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πρεσβεία της Ρωσίας στην Κροατία, εκφράζοντας τη θλίψη της για την «ανεύθυνη συμπεριφορά» του κροάτη ΥΠΕΞ, την οποία χαρακτηρίζει «καταστροφική» για τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κροατίας δήλωσε στο κρατικό ραδιόφωνο την περασμένη εβδομάδα ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «έχει ήδη διαπράξει εγκλήματα πολέμου» στην Ουκρανία. Εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι «το αυταρχικό καθεστώς (του Πούτιν) δεν θα κρατήσει για πολύ».

00:19 Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τις αντιπροσωπείες των διαπραγματευτών Ουκρανίας και Ρωσίας πριν από την έναρξη του νέου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη.

«Θα έχουμε μια σύντομη συνάντηση με τις αντιπροσωπείες αύριο το πρωί», δήλωσε ο Ερντογάν σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Η Τουρκία είναι «ίσως η μόνη χώρα που καταβάλλει ειλικρινείς προσπάθειες για την επίλυση της κρίσης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας μέσω διαλόγου», υποστήριξε ο τούρκος πρόεδρος, η χώρα του οποίου, αν και μέλος του ΝΑΤΟ, δεν έχει επιβάλει κυρώσεις κατά της Μόσχας.

00:09 Ο διάσημος αμερικανός ηθοποιός ηθοποιός και σκηνοθέτης Σον Πεν συνεχίζει να βρίσκεται στην εμπόλεμη Ουκρανία, βοηθώντας, από το Λβιβ, στον συντονισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας.

I was in Lviv, Ukraine today with CORE team, strategizing with local governance & NGO’s to scale up our in-country programs. Good meeting with Gov. Maksym Kozytskyy. To learn more go to https://t.co/snKeUz99Fm or text “CORE” to 24365 to donate. pic.twitter.com/ASHavYHlvy

— Sean Penn (@SeanPenn) March 28, 2022