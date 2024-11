Λίβανος: Ο επικεφαλής του γραφείου Τύπου της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα

Ισραηλινό πλήγμα σε ένα κτήριο σε πυκνοκατοικημένη περιοχή της Βηρυτού σκότωσε τον επικεφαλής του γραφείου Τύπου της Χεζμπολάχ Μοχάμαντ Αφίφ, δήλωσαν δύο λιβανικές πηγές ασφαλείας στο Reuters, αν και δεν υπήρχε άμεση επιβεβαίωση από τη Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε να κάνει σχόλια σε ερωτήσεις του πρακτορείου.

Η επιδρομή έπληξε τη συνοικία Ρας αλ-Νάμπαα όπου πολλοί εκτοπισμένοι από τα νότια προάστια της Βηρυτού εξαιτίας των ισραηλινών βομβαρδισμών αναζήτησαν καταφύγιο.

Οι πηγές ασφαλείας δήλωσαν πως χτυπήθηκε ένα κτήριο όπου βρίσκονται τα γραφεία του κόμματος Μπάαθ, και ο επικεφαλής του κόμματος στον Λίβανο, ο Αλί Χιτζάζι, δήλωσε στο λιβανικό δίκτυο Al-Jadeed πως ο Αφίφ βρισκόταν στο κτήριο.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε πως από το πλήγμα σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν άλλοι τρεις.

Ασθενοφόρα ακούστηκαν να σπεύδουν στο σημείο και πυροβολισμοί ήχησαν προκειμένου να αποτρέψουν πλήθη ανθρώπων από το να πλησιάσουν στο σημείο.

⚡🚨Breaking: A short time ago, Israel eliminated in an apartment in the heart of Da’ahia in Beirut, Mohammad Afif, the spokesman for the Iranian terrorist organization Hezbollah in Lebanon.

The wave of attacks in Beirut continues even at this hour on Hezbollah terror targets pic.twitter.com/G2MgH5Ej8U

— tzachi dado צחי דדו 🎗️ (@UsBnnxVURfS4lPJ) November 17, 2024